Vrasja e Briken Sanajt te Kodra e Diellit, Prokuroria e Tiranës kërkon 35 vite burg për Vladimir Kolën
Prokuroria e Tiranës ka kërkuar 35 vite burg për Vladimir Kolën për vrasjen e Briken Sanajt te Kodra e Diellit, si dhe dënime për katër persona të tjerë të përfshirë në fshehjen e krimit.
Prokuroria e Tiranës, në përfundim të hetimeve për procedimin penal nr. 7911 të vitit 2022, ka kërkuar 35 vite burg për Vladimir Kolën, të akuzuar për vrasjen me paramendim të Briken Sanajt te “Kodra e Diellit” në Tiranë, si dhe për prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municionit, siç njofton Shqiptarja.com.
Sipas Prokurorisë, motivi i krimit ishte hakmarrja, i lidhur me një konflikt të mëparshëm me vëllain e viktimës, raporton Shqiptarja.com. Kola dyshohet se u përpoq të fshihte gjurmët duke hyrë dhe dalë nga Shqipëria përmes Malit të Zi dhe duke blerë pa akte noteriale automjetin e përdorur në vrasje.
Prokuroria kërkon gjithashtu 3 vite burg për Gj.K. dhe 2 vite për K.A. për moskallëzim krimi. Ata dyshohet se e dinin kush e bleu automjetin e shitur pa kontratë dhe nuk e kallëzuan. Për E.H. kërkohen 5 vite burg për përkrahje të autorit të krimit, pasi dyshohet se e takoi Kolën në Mal të Zi dhe i organizoi largimin dhe akomodimin në hotel, ndërsa për Z.K. kërkohen 2 vite burg për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, pasi dyshohet se fshiu pamjet e kamerave të sigurisë në vendin ku Kola drekoi dhe bleu automjetin.
Vendimi përfundimtar i takon gjykatës.
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