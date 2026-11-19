Revizorët: Dobësi serioze në sigurinë IT të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, vetëm 7 nga 42 vende pune të mbushura
Enti Shtetëror i Revizionit ka konstatuar dobësi serioze në sigurinë e të dhënave në Fondin për Sigurime Shëndetësore, me vetëm 7 nga 42 vendet e punës në sektorin IT të mbushura.
Enti Shtetëror i Revizionit ka konstatuar dobësi serioze në sigurinë e informacionit të Fondit për Sigurime Shëndetësore (FZO), një nga institucionet kyçe që mban të dhënat e çdo qytetari, siç njofton Telma. Raporti i revizionit për sektorin IT mbulon periudhën 2023–2025.
Sipas raportit, vërejtjet më të mëdha kanë të bëjnë me mungesën e kuadrit profesional, mungesën e trajnimeve, kontrollet e pamjaftueshme të sigurisë, si dhe mangësitë në mbrojtjen dhe rikthimin e të dhënave.
Nga 42 vende pune të sistematizuara në sektorin e informatikës, janë të mbushura vetëm 7, ndërsa Fondi nuk ka emëruar oficer për sigurinë e sistemit të informacionit.
Në korrik 2023, 556 nga 830 të punësuar e përfunduan trajnimin bazë online për siguri kibernetike, por më pas, sipas Telma-s, nuk u zhvilluan trajnime të vazhdueshme as simulime me mesazhe të rreme phishing. Gjithashtu nuk është kryer testim penetrimi i të gjithë sistemit të informacionit; sistemi i kopjeve rezervë ekziston, por nuk është testuar nëse të dhënat mund të rikthehen me sukses pas një incidenti.
Fondi i ka dorëzuar Entit Shtetëror të Revizionit një plan veprimi dhe thotë se po i zbaton rekomandimet, me afate deri më 31 dhjetor 2027. Fondi ishte shënjestër e një sulmi kibernetik në shkurt 2023.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.