Patatas bravas — patatet e famshme spanjolle me salcë pikante bravas
Kubikë patatesh krokantë nga jashtë dhe të butë brenda, të shërbyera me salcën e famshme pikante bravas — mezeja që nuk mungon në asnjë tavernë spanjolle.
PËRBËRËSIT (4 racione):
Për patatet:
- 1 kg patate, të pastruara dhe të prera në kubikë
- 100 ml vaj ulliri për skuqje
- 1 lugë çaji kripë
Për salcën bravas:
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 qepë e vogël, e grirë hollë
- 2 thelpi hudhër, të grirë
- 2 lugë gjelle pastë domatesh (ose 3 domate të pjekura, të bluara)
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- ½ lugë çaji spec djegës (kajen) — sipas shijes
- 1 lugë gjelle uthull e bardhë
- 150 ml lëng perimesh ose ujë
- kripë dhe piper i zi, sipas shijes
Për servirje (opsionale): majonezë me hudhër dhe majdanoz të freskët të grirë
HAPAT E PËRGATITJES:
- Vendos kubikët e patateve në ujë të ftohtë për 30 minuta, pastaj kulloji dhe thanji mirë me leckë kuzhine.
- Ngrohe vajin në një tigan të thellë dhe skuqi patatet në porciona derisa të marrin ngjyrë të artë krokante nga të gjitha anët (rreth 8–10 minuta). Kulloji në letër thithëse dhe kriposi menjëherë.
- Për salcën: skuq qepën në 2 lugë vaj ulliri për 5 minuta; shto hudhrën dhe skuqe 1 minutë.
- Shto pastën e domateve, paprikën dhe specin djegës; përzie për 1 minutë.
- Shto uthullën dhe lëngun e perimeve; lëre të ziejë ngadalë 10–12 minuta derisa të trashet pak. Rregullo kripën dhe piperin, pastaj bluje salcën derisa të bëhet kremoze.
- Vendos patatet e ngrohta në një pjatë servirjeje, hidh mbi to salcën bravas dhe zbukuro me majdanoz.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcionet: 4
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