🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 92.03 ▼0.14%
ARI 4,325 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $84,416 ▼ -2.24% ETH $2,688 ▼ -2.5% XRP $1.5012 ▼ -5.01% SOL $115.2300 ▼ -2.96%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.03 ▼0.14 % ARI 4,325 ▲0.15 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.03 ▼0.14 % ARI 4,325 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
24 Sht 2026
Breaking
SHBA dhe Kina zgjasin armëpushimin tregtar deri më 10 janar, pas pritjes historike të Xi nga Trump Rrëzohet padia e Trump kundër gazetës së Iowa-s dhe sondazhiere Ann Selzer «Dogstar»: drama e re e Daisy Hall-it debuton botërisht në Hampstead Theatre — u shpall kasti i plotë Udhërrëfyesit e BE-së për vendet kandidate do të përfshihen në raportet vjetore — Komisioni gati të mbështesë afatin 2027 për Shqipërinë Investimet në kantina, eksportet e pijeve dhe alkoolit rriten me 33.5% në 8-mujor
Menu
Meze

Fava greke — pureja kremoze e bizeles së verdhë me qepë, limon dhe vaj ulliri

Mezeja klasike e tavernave greke: pure e butë dhe kremoze bizelesh të verdha me qepë të karamelizuar, lëng limoni dhe vaj ulliri ekstra të virgjër — recetë vegane për 4 persona.

· 2 min lexim

Mezeja klasike e tavernave greke, fava, është një pure e butë dhe kremoze e bizelëve të verdha të thata, e shijuar me qepë të karamelizuar, lëng limoni të freskët dhe vaj ulliri ekstra të virgjër. E thjeshtë, e shijshme dhe plotësisht vegane — ideale për t’u shërbyer si meze me bukë pite të ngrohtë.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 250 g bizelë të verdha të thata (yellow split peas)
  • 1 qepë e madhe, e prerë në copa
  • 2 lugë vaj ulliri ekstra të virgjër (plus më shumë për servirje)
  • Lëngu i 1 limoni
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 1 lugë kapri ose pak qepë e kuqe e prerë hollë, për zbukurim
  • Bukë pite e ngrohtë për shoqërim

Hapat e përgatitjes

  1. Shpëlaj bizelët e verdha dhe vëri në një tenxhere me rreth 1 litër ujë të ftohtë bashkë me qepën e prerë. Silleni në vlim në zjarr të fortë dhe hiq shkumën që del në sipërfaqe.
  2. Ule zjarrin dhe lër të ziejnë ngadalë, pa kapak, rreth 45–50 minuta, duke i trazuar herë pas here, derisa bizelët të zbuten plotësisht dhe pjesa më e madhe e ujit të përthithet.
  3. Hiqi nga zjarri dhe shtypi me blender dore ose në procesor ushqimi derisa të fitosh një pure të lëmuar e kremoze.
  4. Shto vajin e ullirit dhe lëngun e limonit, rregulloje kripën dhe piperin, dhe trazoje mirë.
  5. Shërbeje të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, të spërkatur me vaj ulliri, me qepë të prerë hollë ose kapri sipër, dhe me bukë pite të ngrohtë.

Koha: Përgatitja 10 minuta; gatimi rreth 50 minuta.
Porcionet: 4.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu