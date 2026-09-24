Fava greke — pureja kremoze e bizeles së verdhë me qepë, limon dhe vaj ulliri
Mezeja klasike e tavernave greke: pure e butë dhe kremoze bizelesh të verdha me qepë të karamelizuar, lëng limoni dhe vaj ulliri ekstra të virgjër — recetë vegane për 4 persona.
Mezeja klasike e tavernave greke, fava, është një pure e butë dhe kremoze e bizelëve të verdha të thata, e shijuar me qepë të karamelizuar, lëng limoni të freskët dhe vaj ulliri ekstra të virgjër. E thjeshtë, e shijshme dhe plotësisht vegane — ideale për t’u shërbyer si meze me bukë pite të ngrohtë.
Përbërësit (për 4 persona)
- 250 g bizelë të verdha të thata (yellow split peas)
- 1 qepë e madhe, e prerë në copa
- 2 lugë vaj ulliri ekstra të virgjër (plus më shumë për servirje)
- Lëngu i 1 limoni
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 1 lugë kapri ose pak qepë e kuqe e prerë hollë, për zbukurim
- Bukë pite e ngrohtë për shoqërim
Hapat e përgatitjes
- Shpëlaj bizelët e verdha dhe vëri në një tenxhere me rreth 1 litër ujë të ftohtë bashkë me qepën e prerë. Silleni në vlim në zjarr të fortë dhe hiq shkumën që del në sipërfaqe.
- Ule zjarrin dhe lër të ziejnë ngadalë, pa kapak, rreth 45–50 minuta, duke i trazuar herë pas here, derisa bizelët të zbuten plotësisht dhe pjesa më e madhe e ujit të përthithet.
- Hiqi nga zjarri dhe shtypi me blender dore ose në procesor ushqimi derisa të fitosh një pure të lëmuar e kremoze.
- Shto vajin e ullirit dhe lëngun e limonit, rregulloje kripën dhe piperin, dhe trazoje mirë.
- Shërbeje të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, të spërkatur me vaj ulliri, me qepë të prerë hollë ose kapri sipër, dhe me bukë pite të ngrohtë.
Koha: Përgatitja 10 minuta; gatimi rreth 50 minuta.
Porcionet: 4.
Tema: bizelë fava kuzhinë greke meze
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