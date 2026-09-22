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MLB

Paul Skenes: Pjesëmarrja në WBC ndikoi në rënien e shpejtësisë gjatë sezonit 2026 të MLB

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Paul Skenes ka qenë në qendër të diskutimeve këtë sezon për shkak të rënies së shpejtësisë së hedhjeve, një ndryshim që skuadra dhe ai vetë po përpiqen ta shpjegojnë. Skenes ka pranuar se ka pasur faktorë të ndryshëm, por ka treguar se pjesëmarrja në turneun ndërkombëtar ndikoi në procesin e tij të përgatitjes.

Sipas Bleacher Report, Skenes tha se nuk dëshiron t9i vërë të gjitha fajet te WBC, por e konsideron atë si një prej shkaktarëve kryesorë; rënia fillestare e shpejtësisë ishte e qëllimshme gjatë një periudhe trajnimi, por ai nuk arriti të rikthehej plotësisht në nivelet e zakonshme gjatë sezonit. Ai shpjegoi se zakonisht gjatë ramp-up-it intensiteti rritet gradualisht dhe herë pas here topet shkojnë nga 97 në 99 mph, por këtë herë nuk pati atë ritëm të rritjes.

Pavarësisht këtij problemi, Skenes ka regjistruar statistika të respektueshme këtë sezon: ERA 3.91, WHIP 1.13 dhe 192 strikeouts në 168 innings. Për krahasim, si rookie në 2024 ai përfundoi me ERA 1.96, WHIP 0.95 dhe 170 strikeouts në 133 innings, ndërsa në sezonin e dytë fitoi Çmimin Cy Young me ERA 1.97, WHIP 0.95 dhe 216 strikeouts në 187.2 innings. Mesatarja e fastball-it të tij ishte 98.8 mph si rookie, 98.1 në sezonin e dytë dhe 96.8 këtë sezon. Duke qenë vetëm 24 vjeç, Skenes ka kohë për t9u rikthyer, dhe mungesa e WBC-së në 2027 i jep mundësinë për një përgatitje të zakonshme dimërore dhe stërvitje pranverore.

Është e mundur që një rikthim në rutinën normale të përgatitjes të ndihmojë Skenes të rifitojë shpejtësinë e mëparshme dhe nivelin dominues të lojës; Siç raporton Bleacher Report, pritshmëritë mbeten të larta për zhvillimin e tij në sezonet në vijim.

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