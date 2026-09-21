Parashikimet për Playoff-in e MLB 2026 në prag të javës së fundit të sezonit të rregullt
Mbeten shtatë ditë deri kur të përcaktohet zyrtarisht tabela e play-off-it në Major League Baseball për sezonin 2026. Gjashtë skuadra kanë siguruar tashmë pjesëmarrjen, por asnjë pozitë nuk është mbyllur plotësisht, dhe pjesa e American League mbetet veçanërisht e hapur me disa vende të lëvizshme dhe mundësi shkëmbimi të rezervimeve.
Siç raporton Bleacher Report, dështimet e mundshme në vendet e para do të përcaktohen nga rregullat e tiebreaker-ave: në AL East Tampa Bay kryeson New York-un 6-3 me katër ndeshje ballë për ballë që mbeten; në AL Central Chicago ka fituar 7-6 ndaj Cleveland; në AL West Houston ka epërsi 9-4 ndaj Texas. Në konferencën kombëtare, Los Angeles do të humbiste çdo tiebreaker ndaj Atlanta-s ose Milwaukee-së, ndërsa Atlanta dhe Milwaukee kanë ndarë shifrat 3-3 dhe aktualisht janë 32-17 ndaj skuadrave të tyre të divisionit përkatës. Për vendet e wild card-it, Chicago favorizohet ndaj Philadelphia-s, San Diego-s dhe Arizona-s në skenarë të barazimit; Philadelphia ka fituar të gjitha sfidat kundër San Diego-s 6-0, por do të ishte në disavantazh përballë Arizona-s për shkak të rezultatit më të mirë të Diamondbacks brenda divisionit të tyre. Në garën për vendin e 6-të të AL, janë shumë kombinacione të mundshme: Houston dhe Toronto ndajnë 3 fitore në përballjet e drejtpërdrejta dhe tiebreaker-i mbetet i pazgjidhur, ndërsa rregulla e dytë e tiebreaker-it bazohet në rezultatin më të mirë brenda divisionit dhe, nëse është e nevojshme, rezultatin më të mirë brenda Ligës Amerikane. Nëse të gjashtë skuadrat që luftojnë për vendin e 6-të përfundojnë 81-81, atëherë Houston do të ishte numër 2, Chicago numër 3 dhe Texas numër 6, sipas tiebreaker-ave aktualë.
Në AL East, gjendja aktuale tregon Tampa Bay-in 95-60 si numër 1 për momentin, New York Yankees 89-66 (6 ndeshje prapa), dhe Boston 84-72. Parashikimi më i mundshëm është që Tampa Bay të mbajë vendin e parë, New York të mbyllë si numër 4 dhe Boston të marrë numrin 5. Toronto dhe Baltimore do të luftojnë për vendin e fundit të mundshëm dhe një seri direkt e tyre, ku një sweep do të vendoste me shumë gjasa fituesin e vendit të 6-të, por probabiliteti për një kthesë dramatike është i ulët duke pasur parasysh trendet e sezonit.
Në AL Central, Cleveland është në 81-75 dhe Chicago White Sox në 80-76. White Sox kanë pasur një dobësim formë që nga fundi i gushtit dhe kanë shënuar 8-13 që nga 30 gushti, por megjithatë mbeten në lojë për vendin e play-off-it. Parashikimi ynë është Cleveland si numër 2 dhe Chicago që ngjitet si numër 6, duke zënë njërin nga vendet e fundit në fushë.
Në AL West, Texas është 78-78, Houston 77-79 dhe Seattle 73-83. Rangers kanë qenë në nivel mesatar gjatë gjithë sezonit dhe janë të prirur të vazhdojnë të jenë në gjendje të luftojnë për një vend të post-sezonit, por ne parashikojmë që Houston të përfundojë si numër 3.
Në Nacional, Atlanta Braves (92-64) kanë siguruar divisinin dhe pritet të ruajnë një vend të lartë; Philadelphia (86-70) po përpiqet të përmirësojë renditjen e saj për të marrë një farë avantazhi shtëpie. Vlerësimi ynë për fundin e javës është Atlanta si numër 3 dhe Philadelphia si numër 6.
Në NL Central, Milwaukee është 98-58 dhe ka siguruar vendin e parë të divisionit, ndërkohë që Chicago Cubs qëndrojnë në konkurrencë për të zënë një pozicion të favorshëm në wild card. Parashikimi i fundit i javës së radhës vendos Milwaukee-n si numër 1 dhe Chicago-n si numër 4.
Mbledhur shkurtimisht, shumë gjëra mund të ndryshojnë gjatë kësaj jave të fundit: tiebreaker-at dhe performancat e fundit do të përcaktojnë formacionin për në tetor. Një parashikim më i detajuar për tetorin pritet të bëhet sërish pas përfundimit të ndeshjeve të kësaj jave kur pluhuri të ulet. Sipas Bleacher Report, pas këtyre zhvillimeve do të dalin konkluzione më të qarta për renditjen finale dhe skemën e play-off-it.
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