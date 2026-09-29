☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 92.19 ▼0.44%
ARI 4,181 ▲0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $84,086 ▲ +1.55% ETH $2,712 ▲ +2.34% XRP $1.5054 ▲ +1.28% SOL $119.5300 ▲ +1.09%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 92.19 ▼0.44 % ARI 4,181 ▲0.31 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 92.19 ▼0.44 % ARI 4,181 ▲0.31 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Trupat e baletit të Shqipërisë dhe Kosovës për herë të parë në të njëjtën skenë Irani paralajmëron mungesa energjie në dimër pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj objekteve të gazit Partitë opozitare kërkojnë shkarkimin e Šapiçit nga kreu i Beogradit — thirret seancë urgjente e Asamblesë Peleshi pret delegacionin e Bundestagut: Gjermania mbështetje kyçe për integrimin e Shqipërisë në BE Šapiç: “Nuk e kam prekur fare këshilltaren” — kërkon falje nga SNS-ja dhe Vuçiçi, nuk jep dorëheqjen
Menu
Politika

Peleshi pret delegacionin e Bundestagut: Gjermania mbështetje kyçe për integrimin e Shqipërisë në BE

· 2 min lexim

Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, priti sot në Kuvendin e Shqipërisë Kryetaren e Komisionit Parlamentar për Turizmin të Bundestagut gjerman, Anja Karliczek, dhe anëtarët e delegacionit që po vizitojnë vendin tonë.

Gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira politike dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë, të cilat mbështeten edhe nga një bashkëpunim intensiv parlamentar ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe Bundestagut në të gjitha nivelet.

Një rëndësi e veçantë iu kushtua pjesëmarrjes aktive të delegacionit gjerman në Konferencën Ndërparlamentare për zgjerimin e Bashkimit Europian dhe anëtarësimin e Shqipërisë, e zhvilluar një ditë më parë në Tiranë.

Sipas Peleshit, kjo pjesëmarrje përbën një tjetër dëshmi të partneritetit të fortë dhe mbështetjes që Gjermania i jep procesit të integrimit europian të Shqipërisë.

Në një reagim në rrjetet sociale pas takimit, Kryetari i Kuvendit theksoi se mbështetja e Gjermanisë për zhvillimin, demokratizimin dhe integrimin europian të Shqipërisë, mbi bazën e meritës, mbetet një inkurajim i rëndësishëm për institucionet shqiptare në rrugën drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Europian brenda kësaj dekade.

Peleshi nënvizoi gjithashtu potencialin e madh që ka turizmi për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve.

Sipas tij, zhvillimi i këtij sektori mund të krijojë mundësi të reja partneriteti jo vetëm në turizëm, por edhe në ekonomi, transport, infrastrukturë, mbrojtjen e mjedisit dhe forcimin e lidhjeve mes qytetarëve të dy vendeve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu