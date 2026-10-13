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Ekspozita

«Përjetësia e pikturës» në Milano: Palazzo Citterio hap retrospektivën e parë të madhe pas vdekjes së Carlo Maria Mariani-t

Ekspozita në kompleksin e Brera-s mbledh 70 vepra, nga krijimet e para të viteve '40 te ato të vitit 2019, nën kurimin e Eike Schmidt dhe Clayton Calvert, dhe qëndron e hapur deri më 10 janar 2027.

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Palazzo Citterio në Milano, pjesë e kompleksit të madh të Brera-s, ka hapur retrospektivën e parë të madhe pas vdekjes kushtuar piktorit italian Carlo Maria Mariani (1931–2021). Ekspozita, me titull «Përjetësia e pikturës», u hap më 9 tetor dhe do të qëndrojë e hapur deri më 10 janar 2027 në katin e dytë të pallatit, siç njofton ArtDaily.

Nën kurimin e Eike Schmidt dhe Clayton Calvert, ekspozita mbledh 70 vepra — piktura dhe kartonë të mëdhenj — të ardhura nga koleksione prestigjioze italiane dhe ndërkombëtare. Rrugëtimi i saj ndjek gjithë harkun e prodhimtarisë së artistit, nga veprat e para të viteve ’40 deri te krijimet e vitit 2019, dy vjet para vdekjes së tij në Nju Jork.

Mariani kaloi gjatë karrierës së tij nëpër neoklasicizmin konceptual, hiperrealizmin, abstraksionin dhe pikturën metafizike, pa e braktisur kurrë dialogun me historinë e artit. Puna e tij, e rrënjosur në studimin e filozofisë, letërsisë dhe teorisë, ndërthur kujtesën, bukurinë dhe perceptimin, ndërsa stilet historike i trajtonte jo si periudha të mbyllura, por si gjuhë të gjalla që mund të riaktivizohen në artin bashkëkohor. Ai e përshkruante veten si një artist konceptual që pikturon, dhe jo si një piktor konceptual.

Vendndodhja nuk është e rastësishme: Palazzo Citterio bën pjesë në kompleksin e Pinacoteca di Brera, koleksionet e së cilës përshkojnë shekuj të pikturës europiane. Drejtori i përgjithshëm i Brera-s, Angelo Crespi, e ka paraqitur ekspozitën edhe si një pohim se piktura ruan kuptimin e saj edhe në artin bashkëkohor, në një muze të madh publik të njohur mbi të gjitha për artin e vjetër.

Mariani u bë i njohur ndërkombëtarisht në vitet ’80 me atë që në Itali u quajt “pittura colta” — piktura e kultivuar — duke rikthyer subjekte dhe stile klasike në një lexim postmodern. Retrospektiva e Milanos është vlerësimi më i plotë muzeal që i bëhet pas vdekjes dhe një rast për ta parë në një vend të vetëm një karrierë shtatëdekadëshe.

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