Nemanja Šarović hyn në garën për president të Serbisë: e konsideroj veten kandidatin më të kualifikuar
Udhëheqësi i lëvizjes “Ljubav, vera, nada” njoftoi kandidaturën për zgjedhjet presidenciale të 27 dhjetorit, duke u zotuar se do të jetë një president aktiv në shërbim të qytetarëve të Serbisë.
Udhëheqësi i lëvizjes “Ljubav, vera, nada” (Dashuri, besim, shpresë), Nemanja Šarović, njoftoi se do të jetë kandidat në zgjedhjet për president të Republikës së Serbisë, të shpallura për 27 dhjetor, siç njofton N1.
Šarović e bëri njoftimin në konferencë për media para Presidencës së Serbisë në Andrićev venac, duke thënë se ka ndërmend që ajo ndërtesë të bëhet në të ardhmen vendi i tij i ri i punës, dhe se në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, siç tha, fitoi ideja dhe dëshira e njerëzve që çdo punë ta bëjë ai që është më i aftë për të.
“Vendosa të kandidoj për postin e presidentit të Republikës, sepse konsideroj se jam kandidati më i kualifikuar për këtë”, deklaroi ai.
Ai kujtoi se Serbia në të kaluarën ka pasur presidentë që nuk pyeteshin për asgjë, por edhe presidentë që pyeteshin për gjithçka, duke thënë se asnjëra nuk është e drejtë: “Në vend të një presidenti që pyet për gjithçka, unë do të jem president që pyet të gjithë: çdo qeveri, çdo ministër, çdo institucion, dhe që i bën pyetjet në interes të qytetarëve. Do të jem president aktiv që u shërben qytetarëve të Serbisë”.
Ai theksoi se sipas Kushtetutës së Serbisë presidenti “nuk është as gjyqtar, as prokuror, as ministër, as pronar i parave publike” dhe se “forca e presidentit nuk duhet të dalë nga shkelja dhe abuzimi i ligjeve, por nga zbatimi i tyre i qëndrueshëm. Do të jem rojtar i Kushtetutës dhe i ligjeve, dhe vija e parë e mbrojtjes së çdo njeriu nga arbitrariteti i çdo pushteti”.
Zgjedhjet presidenciale në Serbi janë shpallur për 27 dhjetor; kandidaturat deri tani i kanë njoftuar Radomir Saičić nga lëvizja studentore, Bogoljub Karić nga lëvizja “Snaga Srbije”, Branimir Nestorović nga lëvizja “Mi snaga naroda”, si dhe ish-deputeti i kësaj lëvizjeje Branko Pavlović.
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