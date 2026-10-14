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Arte

Përkujtohet Antonino Guxeta, albanologu e gjuhëtari i mirënjohur arbëresh

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mirënjohur arbëresh

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët përkujtoi sot, në 104-vjetorin e lindjes, albanologun e mirënjohur arbëresh, gjuhëtarin dhe profesorin Antonino Guxeta.

I lindur më 14 tetor 1922 në Horën e Arbëreshëvet, në Siçili, ai ia kushtoi jetën studimit të gjuhës shqipe, kulturës arbëreshe dhe zhvillimit të albanologjisë në Itali, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në fushën e studimeve gjuhësore dhe letrare shqiptare.

Ishte i biri i Gjergj Guxetës (Giorgio Guzzetta), themeluesit të seminarit Arbëresh të Palermos.

Antonino Guxeta u diplomua në Fakultetin e Letërsisë e të Filozofisë të Universitetit të Palermos. Në vitin 1974 u emërua profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe në Institutin Oriental të Napolit. Në vitet 1975–1997 ka drejtuar Institutin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Universitetin e Palermos. Ka dhënë gjithashtu mësim edhe në Universitetin e Kalabrisë në vitet 1987–1990. Si drejtor i Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare “Rosolino Petrota”, prej vitit 1968 organizoi 23 kongrese ndërkombëtare për studimet shqipe, aktet e të cilëve i publikoi rregullisht. Themeloi kolanën “Albanica” që numëron mbi 20 vëllime dhe shkroi një varg librash studimorë në fushën e gjuhësisë dhe të studimeve letrare. Ndër të cilët përmendim: “Gjurmë të shqipes në shekullin XV në dokumentet venedikase të kohës” (1968); “Ernest Koliqi, një poet social”(1968); “Magjia e së vërtetës: tregimet e Ernest Koliqit ndërmjet traditës dhe ripërtëritjes” (1974); “E folura e Piana degli Albanesi” – pjesa I – Fonologjia (1978); “Bajroni në Shqipëri” (1978); “Përshkrim fonematik i të folurës arbëreshe të konteshës Entellina”(1978); “Etnia shqiptare në Itali” (1978) etj.

U nda nga jeta në korrik të vitit 2017. Antonino Guxeta është dekoruar me disa çmime ndërkombëtare ndër të cilat edhe Urdhri “Naim Frashëri” më 1992.

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