Përurohet hapësira e transformuar e Njësisë Koronare në Klinikën e Kardiologjisë
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia dhe ambasadorin e Luksemburgut në Kosovë, Eric Dietz, përuruan hapësirën e transformuar të Njësisë Koronare në Klinikën e Kardiologjisë, investim në vlerë prej 211 mijë euro.
Me këtë rast, kryeministri Kurti tha se hap pas hapi, hapësirat e QKUK-së po rinovohen aq thellësisht, sa që po transformohen dhe me secilin investim, po sigurohen edhe pajisjet moderne, po krijohen kushte më të mira për shërim për pacientët.
“Në këtë njësi pacientët kanë nevojë për mbikëqyrje të afërt, trajtim dhe vëmendje të përhershme. Për ta, këto hapësira janë vendi ku kalojnë ditë të vështira, por edhe kur nisin ta marrin veten. Për familjarët e tyre, është e rëndësishme ta dinë se më të dashurit e tyre po marrin kujdesin e nevojshëm, në kushte të mira dhe nga profesionistë të përgatitur”, tha kryeministri Kurti.
Teksa falënderoi ministrin Vitia, ekipet që kanë punuar në realizimin e projektit, profesionistët shëndetësorë, që me punë, i kthejnë investimet në kujdes për pacientët, kryeministri Kurti tha se e kemi marrë me prioritet Kardiologjinë, sepse, vdekjet më të shpeshta tek ne, janë pikërisht nga sëmundjet kardiologjike.
“Andaj, së shpejti do të jemi përsëri në QKUK, përsëri në Kardiologji, për të nisur punimet për rinovime, përkatësisht transformime të reja”, tha ai. /Telegrafi/
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