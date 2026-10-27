🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▲0.56%
DOW 52,434 ▲0.14%
NASDAQ 26,427 ▲0.99%
NAFTA 100.12 ▼1.61%
ARI 4,070 ▲0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $80,391 ▼ -0.33% ETH $2,341 ▲ +0.13% XRP $1.3198 ▲ +1.38% SOL $100.7800 ▼ -1.57%
S&P 500 7,719 ▲0.56 % DOW 52,434 ▲0.14 % NASDAQ 26,427 ▲0.99 % NAFTA 100.12 ▼1.61 % ARI 4,070 ▲0.79 % S&P 500 7,719 ▲0.56 % DOW 52,434 ▲0.14 % NASDAQ 26,427 ▲0.99 % NAFTA 100.12 ▼1.61 % ARI 4,070 ▲0.79 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
Zgjedhjet e parakohshme nuk i leverdisin as mazhorancës, as opozitës zyrtare Përurohet hapësira e transformuar e Njësisë Koronare në Klinikën e Kardiologjisë Tragjedi familjare në Tivar: burri qëlloi gruan dhe vrau veten, gruaja vdiq në spital Shabani e Qerimi në gjykatë lidhur me spiunazhin për BIA-n, dëshmitari zbulon detaje nga takime Sulm i përgjakshëm me dron ushtarak në treg në Sudan, 21 të vdekur dhe 40 të plagosur
Menu
Kosova

Përurohet hapësira e transformuar e Njësisë Koronare në Klinikën e Kardiologjisë

· 2 min lexim

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia dhe ambasadorin e Luksemburgut në Kosovë, Eric Dietz, përuruan hapësirën e transformuar të Njësisë Koronare në Klinikën e Kardiologjisë, investim në vlerë prej 211 mijë euro.

Me këtë rast, kryeministri Kurti tha se hap pas hapi, hapësirat e QKUK-së po rinovohen aq thellësisht, sa që po transformohen dhe me secilin investim, po sigurohen edhe pajisjet moderne, po krijohen kushte më të mira për shërim për pacientët.

“Në këtë njësi pacientët kanë nevojë për mbikëqyrje të afërt, trajtim dhe vëmendje të përhershme. Për ta, këto hapësira janë vendi ku kalojnë ditë të vështira, por edhe kur nisin ta marrin veten. Për familjarët e tyre, është e rëndësishme ta dinë se më të dashurit e tyre po marrin kujdesin e nevojshëm, në kushte të mira dhe nga profesionistë të përgatitur”, tha kryeministri Kurti.

Teksa falënderoi ministrin Vitia, ekipet që kanë punuar në realizimin e projektit, profesionistët shëndetësorë, që me punë, i kthejnë investimet në kujdes për pacientët, kryeministri Kurti tha se e kemi marrë me prioritet Kardiologjinë, sepse, vdekjet më të shpeshta tek ne, janë pikërisht nga sëmundjet kardiologjike.

“Andaj, së shpejti do të jemi përsëri në QKUK, përsëri në Kardiologji, për të nisur punimet për rinovime, përkatësisht transformime të reja”, tha ai. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu