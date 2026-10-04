Peshkatarët bllokojnë simbolikisht bulevardin Nikis në Selanik, kërkojnë subvencion të menjëhershëm për naftën
Në ditën e katërt të grevës pa afat mbarëkombëtare, dhjetëra anije të ankoruara në gjirin Termaikos dhe autobusë me peshkatarë nga Kavalla dhe Aleksandropoli; "kemi falimentuar" është mesazhi i tyre
Të dielën në mesditë, dhjetëra peshkatarë u mblodhën në sheshin Aristotelous dhe bllokuan simbolikisht për rreth 20-25 minuta bulevardin Nikis në shëtitoren e vjetër të Selanikut, siç raporton piestirio.gr. Protesta u zhvillua në kuadër të grevës pa afat mbarëkombëtare të sektorit, e cila ka hyrë në ditën e katërt.
Anije të shumta peshkimi u ankoruan në gjirin Termaikos, ndërsa autobusë me peshkatarë mbërritën në Selanik nga Kavalla dhe Aleksandropoli për t’iu bashkuar mitingut. Mesazhi i tyre ishte i drejtpërdrejtë: “kemi falimentuar”, thonë ata, pasi kostot e larta të prodhimit po e bëjnë profesionin të pafrytshëm.
Kërkesa kryesore e peshkatarëve është një subvencion i menjëhershëm për naftën detare. Sipas kreut të tyre, Dimitris Tzipouras, kostoja e naftës është dyfishuar krahasuar me disa vjet më parë, duke u rritur nga 0,55-0,60 në 1,40-1,42 euro për litër. Tzipouras solli shembullin e Italisë, e cila u ka dhënë peshkatarëve 67 centë për litër subvencion, ndërsa në Greqi ndihma është vetëm 12-16 centë, shkruan Business Daily.
Peshkatarët paralajmërojnë se, nëse greva vijon, në ditët në vijim do të ketë mungesa peshku në treg. Ata i bënë thirrje kryeministrit Kyriakos Mitsotakis që të hapë një dialog me sektorin dhe të gjejë zgjidhje për kërkesat e tyre, përndryshe mobilizimi do të përshkallëzohet.
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