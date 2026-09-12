Zgjedhësit po përdorin ChatGPT për informacion mbi zgjedhjet, përgjigjet mund të ndryshojnë sipas përdoruesit
Inteligjenca Artificiale po shndërrohet me shpejtësi në një nga burimet ku zgjedhësit kërkojnë informacion për kandidatët dhe zgjedhjet, por studiuesit paralajmërojnë se përgjigjet e chatbotëve mund të ndryshojnë në varësi të profilit të përdoruesit.
Një projekt i Institutit të Teknologjisë së Massachusetts (MIT) po studion se çfarë informacioni japin sistemet kryesore të AI gjatë proceseve zgjedhore dhe nëse përgjigjet ndryshojnë sipas identitetit politik, demografisë apo vendndodhjes së personit që pyet.
Në një test të zhvilluar përpara zgjedhjeve paraprake në Alaska, modeli Claude i Anthropic u pyet për qëndrimin e “Dan Sullivan” ndaj kujdesit shëndetësor. Në garën për Senat kishte dy kandidatë me këtë emër, por sistemi u përqendrua vetëm te senatori republikan në detyrë.
Studiuesit konstatuan gjithashtu ndryshime në mënyrën e formulimit të përgjigjes sipas orientimit politik të përdoruesit. Kur pyetja vinte nga profili i një demokrati, Claude thoshte se senatori kishte treguar së fundmi “njëfarë fleksibiliteti” për kujdesin shëndetësor, ndërsa për një republikan e përshkruante atë si “përgjithësisht në linjë me prioritetet e Partisë Republikane”.
Testi në Alaska është pjesë e një projekti më të gjerë të MIT-it, i cili synon të dokumentojë në kohë reale mënyrën se si sistemet kryesore të Inteligjencës Artificiale informojnë publikun për zgjedhjet.
Sipas The New York Times, modelet e mëdha gjuhësore po përdoren gjithnjë e më shumë nga zgjedhësit për informacion politik, duke konkurruar me rrjetet sociale dhe motorët tradicionalë të kërkimit.
Studiuesit kërkojnë të kuptojnë jo vetëm saktësinë e informacionit, por edhe nëse AI mund të krijojë mjedise të ndryshme informacioni për kategori të ndryshme votuesish.
“AI po bëhet pjesë e mënyrës se si njerëzit ndeshen me informacionin politik dhe i japin kuptim atij, por ne dimë relativisht pak se si duket realisht ky mjedis informacioni”, tha Chara Podimata, profesore në MIT dhe një nga drejtueset e projektit.
Studimi do të analizojë gjithashtu se si përgjigjet ndryshojnë sipas demografisë, identitetit politik dhe zonës gjeografike të përdoruesve.
Rritja e përdorimit të chatbotëve për informacion zgjedhor po hap kështu një fushë të re studimi mbi ndikimin që Inteligjenca Artificiale mund të ketë në mënyrën se si qytetarët informohen dhe marrin vendime politike.
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