War Raiders mbrojnë titujt AAA ndaj Damian Priest dhe R-Truth në SmackDown të Meksikës
War Raiders (Erik dhe Ivar) vunë në provë titujt AAA të çiftit në një përballje ndaj Damian Priest dhe R-Truth gjatë edicionit të SmackDown në Meksiko.
Siç raporton Bleacher Report, Ivar mori kontrollin që në fillim, duke izoluar ish-kampionin 24/7 R-Truth dhe duke i shkaktuar goditje të njëpasnjëshme. Erik hyri më pas për të vazhduar presionin, dhe ata mbajtën kundërshtarin të izoluaar për disa çaste.
R-Truth realizoi një tag të dëshpëruar duke sjellë Damian Priest, i cili filloi të sulmojë me intensitet Ivar. Erik nxori partnerin jashtë ringut për ta lejuar të rimëkëmbej, por Priest mori nxitim dhe u hodh nga shkallët për t’i rrëzuar ata.
Bleacher Report njofton se fituesit do të duhet të mbrojnë përsëri brezat të dielën në ndeshjen e dytë të TripleMania Night Two.
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