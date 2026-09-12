SmackDown në Mexico City: Fituesit, momentet kryesore dhe pasojat për garën e titujve
Më 11 shtator, edicioni i veçantë i WWE SmackDown u zhvillua në Arena CDMX në Mexico City dhe solli dy përballje për tituj botërorë si dhe disa përplasje personale. Në kartonin e mbrëmjes ishin ndeshjet CM Punk kundër Sami Zayn për Undisputed WWE Championship, Chelsea Green kundër Nia Jax për WWE Women’s Championship, përplasja mes Nikki Bella dhe Paige, mbrojtja e titullit të skuadrave AAA Tag nga War Raiders ndaj Damian Priest dhe R-Truth, si dhe sfida për AAA Cruiserweight Championship mes kampionit Rey Fénix dhe Ricky Saints.
Sipas Bleacher Report, Randy Orton hapi spektaklin me një promo ku e përshkroi Cody Rhodes si “njeri të mirë” dhe jo si “vrasës”, ndërsa paralajmëroi se do t’i hidhte sytë te numri 15, duke kërcënuar këdo që do të dilte nga ndeshja kryesore. Hyri me reagim të përzier nga publiku — tifozët kënduan “Voices” dhe e duartrokitën, por u shfaqën sharje kur u përmend Rhodes — dhe u shfaq edhe një paketë përkujtimore për 11 shtatorin me naracion nga Triple H. Promovimi i Orton u vlerësua si i mirë (nota B), por autori vërejti se ende ekziston paqartësi në garën për titull, me emra të tjerë që vazhdojnë të kërkojnë mundësinë.
Në sfidën për peshën e lehtë, Rey Fénix dominoi pjesën më të madhe të kohës dhe arriti të mbante titullin pas një kombinimi lëvizjesh përfshirë një Springboard Cutter dhe Mexican Muscle Buster për të përfunduar me pinfall ndaj Ricky Saints. Takimi pati momente atletike, por u kritikua për mungesë rrjedhshmërie dhe dramatizimi, dhe rezultoi e qartë se Saints nuk arriti të impononte veten si rival afatgjatë në roster. Sfida përfundoi me refuzimin e një dorezimi nga Saints, që la hapësirë për një orientim më të ashpër të karrierës së tij nëse skuadra kreative do të vendosë ta shfrytëzojë frustrimin e tij. (Nota C).
Të tjera përballje të mëdha në program shtuan intensitetin e mbrëmjes: rikthimi i rivalitetit CM Punk–Sami Zayn për titullin kryesor, mbrojtja e titullit të grave nga Chelsea Green kundër Nia Jax, përplasja personale midis Nikki Bella dhe Paige, si dhe mbrojtja e titullit të skuadrave nga War Raiders. Këto takime theksuan se tabloja e titujve mbetet e komplikuar, me emra si Kevin Owens, Gunther dhe Finn Bálor që ende kërkojnë vendin e tyre në rradhët e sfiduesve.
Siç raporton Bleacher Report, mbrëmja ofroi një kombinim promo-sh të forta dhe ndeshjesh me ritëm të ndryshueshëm, duke lënë pasoja të dukshme në dinamikën e titujve dhe duke hapur pyetje për drejtimin që do të marrë rivaliteti kryesor në episodet e ardhshme.
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