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23 Sht 2026
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Kronika

Po transportonin emigrantë të paligjshëm, arrestohen 2 persona në afërsi të kufirit me Greqinë

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Dy persona janë vënë në pranga nga policia në afërsi të kufirit me Greqinë. Arrestimi i tyre ka ardhur pasi u kapën në flagrancë duke transportuar 6 emigrantë të paligjshëm të cilët synonin të kalonin në vendet e BE-së.

Lidhur me këtë operacion janë proceduar penalisht edhe emigrantët. Gjithashtu u sekuestruan 2 automjetet më të cilat dy të arrestuarit transportonin emigrantët.

“DVKM Vlorë/Finalizohet operacioni i koduar “Kufijtë”, goditet një rast i tentativës për të ndihmuar emigrantë nga Vendet e Treta, për të kaluar ilegalisht kufirin.

Arrestohen 2 shtetas që u kapën në afërsi të kufirit me Greqinë dhe tentuan të transportonin me 2 automjete, kundrejt pagesës, 6 emigrantë që synonin të kalonin në vendet e BE-së.

Procedohen penalisht 6 emigrantët nga Pakistani, Bangladeshi dhe India, pasi kishin hyrë ilegalisht në territorin e Shqipërisë. Sekuestrohen 2 automjetet më të cilat do të transportoheshin emigrantët.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kufitare Sarandë, në vijim të kontrolleve dhe punës hetimore për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, për kalim të paligjshëm të kufijve, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar “Kufijtë”.

Gjatë këtij operacioni u arrestuan shtetasit A. D., 50 vjeç dhe F. Ç., 59 vjeç, banues në Tiranë. Këta 2 shtetas u kapën nga shërbimet e Policisë Kufitare, në vendin e quajtur “Pagane”, afër vijës kufitare me shtetin grek, me 2 automjete me të cilat do të transportonin kundrejt pagesës, 6 shtetas të huaj që synonin të kalonin ilegalisht kufirin, për të shkuar në vendet e Bashkimit Evropian.

Në vijim të veprimeve procedurale, u proceduan penalisht 6 emigantët nga Pakistani, Bangladeshi dhe India, pasi kishin kaluar ilegalisht kufirin tokësor me Greqinë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.

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