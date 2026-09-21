Policia sekuestron në Debeli Brijeg Audin e kërkuar nga Interpoli gjerman; arrestohet filipinasi me patentë të falsifikuar
Policia kufitare malazeze sekuestroi mbrëmë në Pikën Kufitare Debeli Brijeg një automjet “Audi A3” të vitit 2022 me targa gjermane, pasi verifikimet treguan se automjeti kërkohet ndërkombëtarisht nga Gjermania përmes NCB Interpol Wiesbaden. Mjeti drejtohej nga V.A. (23), shtetas shqiptar, i cili është edhe pronari i automjetit.
Automjeti u sekuestrua përkohësisht, së bashku me lejen e qarkullimit dhe çelësat. Kërkesa ndërkombëtare për të ishte lëshuar më 3 shtator 2026, ndërsa makina është zhvendosur në një vend të sigurt dhe veprimet e mëtejshme janë duke vijuar.
Vetëm disa orë më parë, në të njëjtën pikë kufitare, policët ndaluan për kontroll një automjet “Toyota” me targa kroate, të drejtuar nga J.T. (26), shtetas i Filipineve. Gjatë kontrollit, ai paraqiti një patentë shoferi filipinase, e cila rezultoi e falsifikuar pas verifikimit teknik me mjete speciale.
Dyshohet se patenta është blerë në Filipine për 3.000 pesos. J.T. u arrestua me urdhër të prokurorit në Prokurorinë Themelore Shtetërore në Herceg Novi dhe do të paraqitet para prokurorit për veprën penale të falsifikimit të dokumenteve.
Burimi: Vijesti
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