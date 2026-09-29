Premiera botërore e «Wicker» në Zyrih: Olivia Colman dhe Alexander Skarsgård prezantojnë komedinë romantike-fantastike
Komedia e drejtuar nga Alex Huston Fischer dhe Eleanor Wilson, me Peter Dinklage në kast, arrin në kinema më 23 tetor — Skarsgård bën shaka për protezat e tij prej shportash
Olivia Colman dhe Alexander Skarsgård parakaluan mbrëmjen e së hënës në tapetin e Festivalit të Filmit të Zyrihut për premierën botërore të «Wicker», komedisë romantike-fantastike të drejtuar nga Alex Huston Fischer dhe Eleanor Wilson, siç njofton Just Jared.
Filmi rrëfen historinë e një peshkatareje të ostracizuar, të luajtur nga Colman, e cila porosit te basketieri vendas (Peter Dinklage) një burrë të bërë prej shportash. Por burri prej shportash — i interpretuar nga Skarsgård — rezulton më spektakolar nga ç’e kishte imagjinuar ndonjëherë, dhe shpirti i tij zgjon një valë xhelozie, magjepsjeje dhe tronditjesh që kërcënon vetë themelet e jetës së fshatit.
Skarsgård, në një deklaratë për Entertainment Weekly, bëri shaka për protezat prej shportash që mbajti gjatë xhirimeve: «Shumica e aktorëve meshkuj ëndërrojnë të luajnë Hamletin në një moment të karrierës. Unë kurrë. Ëndrra ime ishte gjithmonë të kisha thithka prej shportash — dhe falë regjisorëve tanë të mrekullueshëm dhe artistëve brilantë të Weta-s në Zelandën e Re, ëndrra u bë realitet».
Colman, nga ana e saj, e quajti filmin «një nga skenaret më të mirë dhe më origjinalë që kam lexuar për një kohë të gjatë», duke shtuar se Skarsgård në kostumin prej shportash «i jep Burrit prej Shportash një shpirt të bukur».
«Wicker» del në kinema të përzgjedhura më 23 tetor, ndërsa shpërndarja e gjerë nis më 30 tetor; trailer-i i parë zyrtar është publikuar tashmë online. Në tapetin e Zyrihut, Colman u shfaq me një veshje të bardhë dhe flokët e saj më të gjata prej vitesh, ndërsa Skarsgård zgjodhi një kostum të zi mbi bluzë të bardhë.
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