Presidenti i Finlandës dhe kryeministri i Norvegjisë i telefonojnë Putinit dhe i kërkojnë ndalimin e luftës në Ukrainë
Presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, dhe kryeministri i Norvegjisë, Jonas Gahr Støre, zhvilluan të martën një bisedë telefonike me presidentin rus, Vladimir Putin, kushtuar luftës agresore të Rusisë kundër Ukrainës dhe përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund asaj, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar shërbimit të shtypit të presidentit finlandez.
Sipas shërbimit të shtypit, biseda u zhvillua në vazhdim të takimit të mbajtur në Oslo më 20 tetor dhe u bë në marrëveshje me Ukrainën. Stubb dhe Støre e iniciuan vetë bisedën, duke vepruar si liderë të vendeve të tyre dhe jo në emër të gjithë Evropës, ndërsa biseda preku edhe takimet e ardhshme që pritet të mbahen në Abu Dhabi.
Të dy liderët theksuan se Finlanda dhe Norvegjia do të vazhdojnë mbështetjen afatgjatë për Ukrainën dhe i kërkuan Putinit ndalimin e luftës dhe rifillimin e negociatave. Ata nënvizuan gjithashtu se të dy vendet janë të interesuara për stabilitet dhe parashikueshmëri në rajonin e Detit Baltik dhe në Veriun e Largët.
“Biseda ishte e hapur dhe përmbajtësore. Ne jemi vende që kufizohen me Rusinë. Rezultati i kësaj lufte do të ndikojë drejtpërdrejt në sigurinë tonë, si dhe në sigurinë e gjithë Evropës. Për t’i dhënë fund luftës nevojiten bisedime të drejtpërdrejta”, deklaroi Stubb.
Ndërsa Støre deklaroi se lufta shkakton humbje të mëdha njerëzore dhe materiale dhe se vuajtjet dhe shkatërrimi do të lënë gjurmë për shumë breza, duke theksuar rëndësinë e çtensionimit të situatës.
Siç njofton Ukrinform, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka njoftuar këtë javë në Bruksel një takim sigurie me përfaqësues të SHBA-së, Ukrainës, BE-së dhe NATO-s, ku do të diskutohen nismat për përfundimin e luftës.
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