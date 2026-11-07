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07 Nën 2026
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Bota

Presidenti i Izraelit mandaton rivalin e Netanyahut, Gadi Eisenkot, për formimin e qeverisë së re

· 2 min lexim

Presidenti i Izraelit zgjodhi të shtunën Gadi Eisenkot, rivalin më të fortë të kryeministrit Benjamin Netanyahu, për të provuar të formojë një qeveri të re, raportuan mediat izraelite, pas zgjedhjeve të bllokuara që nuk i lanë asnjërit prej tyre një rrugë të qartë drejt pushtetit.

Netanyahu, udhëheqësi me shërbimin më jetëgjatë në Izrael, po lufton për të mbajtur detyrën pasi koalicioni i tij fetaro-nacionalist humbi shumicën në zgjedhjet e 27 tetorit, por prapëseprapë doli si blloku më i madh në parlament.

Një bllok anti-Netanyahu i udhëhequr nga Eisenkot, një ish-shef ushtarak, ka refuzuar të bashkohet me partitë arabe të cilat mund t’i siguronin shumicë. Por udhëheqësit arabë, të zemëruar nga politikat e Netanyahut dhe aleatëve të tij të ekstremit të djathtë, prapëseprapë e emëruan Eisenkot gjatë bisedimeve maratonë me Presidentin Isaac Herzog.

Të shtunën në mbrëmje, Netanyahu bëri thirrje për formimin e një qeverie të unitetit kombëtar, duke paralajmëruar se një qeveri opozitare me mbështetjen e partive arabe do të rrezikonte sigurinë dhe të ardhmen e vendit.

“Ky është momenti për unitet. Ky është vullneti i popullit, kjo është nevoja e momentit. Një qeveri që mbështetet te mbështetësit e terrorizmit nuk do ta luftojë terrorizmin”, tha kryeministri izraelit.

Netanyahu argumentoi se Izraeli “nuk do të mbijetojë” nëse opozita formon një qeveri me mbështetjen e “islamistëve”, duke shtuar se një qeveri e tillë “do ta shkatërronte Izraelin nga brenda”.

Ai akuzoi gjithashtu udhëheqësit e opozitës se po përgatiten të formojnë një qeveri me mbështetjen e partive arabe, të cilat i akuzoi për mbështetjen e Hamasit dhe për përpjekjen për të minuar ekzistencën e Izraelit.

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