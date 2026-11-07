Trump urdhëron Departamentin e Drejtësisë të hetojë demokratët: Po kërcënojnë me shkarkimin e zyrtarëve tanë
Presidenti Donald Trump tha se do ta bënte Departamentin e Drejtësisë të hetonte kërcënimet për “shkarkim dhe shumë forma të tjera ndëshkimi” nga demokratët kundër disa anëtarëve të administratës së tij, kompanive dhe donatorëve të projektit të tij të sallës së vallëzimit, ndërsa përballet me një realitet të ri në Kongres.
“Demokratët po kërcënojnë shumë njerëz, përfshirë Prokurorin e Përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara dhe të tjerë, me shkarkim nga detyra dhe shumë forma të tjera ndëshkimi, edhe pse pranojnë se nuk kanë arsye ta bëjnë këtë dhe se nuk ka pasur akte që çojnë në shkarkim nga detyra, të kryera apo të menduara për to, nga viktimat e këtij procesi të paligjshëm”, shkroi Trump në Truth Social të shtunën, duke shtuar se kjo ishte “zhvatje në nivelin më të lartë”.
“Burgosja duhet të jetë kundër këtyre shtatëzuesve, dhe republikanët duhet të bëhen të zgjuar, shpejt! Letra kërcënuese u janë dërguar shumë njerëzve, të gjithë të pafajshëm, nga udhëheqës politikë demokratë”, vazhdoi Trump.
“Me anë të kësaj deklarate, po urdhëroj Departamentin e Drejtësisë që të hetojë menjëherë këtë akt kriminal”, theksoi ai.
Senatori Richard Blumenthal, i cili pritet të kryesojë një panel të rëndësishëm hetimor të Senatit kur demokratët të marrin kontrollin e Kongresit në janar, u dërgoi letra një numri kompanish dhe zyrtarësh të administratës Trump të enjten duke u kërkuar atyre të bashkëpunojnë në hetimet e mundshme.
Midis atyre që morën letra ishin Sekretari i Sigurisë Kombëtare Markwayne Mullin, Kryetari i Komisionit Federal të Komunikimeve Brendan Carr dhe disa donatorë të Shtëpisë së Bardhë, përfshirë Amazon, Apple dhe Google. Kompanitë e kriptomonedhave World Liberty Financial, Binance dhe Tether gjithashtu morën letra.
Blumenthal paralajmëroi se nënkomiteti do të shqyrtojë “masa alternative për të siguruar pajtueshmërinë” nëse kompanitë dhe zyrtarët nuk japin informacionin që paneli kërkoi deri më 4 janar, një ditë pas mbledhjes së Kongresit të ri. Njerëzit dhe kompanitë që kanë marrë letrat nuk janë të detyruar të përgjigjen derisa Kongresi i ri të jetë zyrtarisht në pushtet.
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