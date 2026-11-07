☁️
Tiranë 8°C · Vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,645 ▼ -0.23% ETH $2,227 ▼ -0.07% XRP $1.1543 ▼ -2% SOL $88.9100 ▼ -1.12%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
IZRAEL – Herzog mandaton Gadi Eisenkot për formimin e qeverisë Selanik: akuza të rënda për 18 të arrestuarit e rrjetit të evazionit 203 milionë euro, 16 mbeten në paraburgim Capitals përmbysin Panthers 4-3, Dubois dhe Protas vendosin pas përjashtimit të Wilsonit 10 më të mëdhenjtë e Kosovës; Ekonomia, mes krizave institucionale dhe nevojës për rritje Sanchez hap fushatën në Tarragona: Spanja qeveriset nga Spanja, jo nga Uashingtoni, Tel Avivi apo Moska
Menu
Bota

Sanchez hap fushatën në Tarragona: Spanja qeveriset nga Spanja, jo nga Uashingtoni, Tel Avivi apo Moska

· 2 min lexim

Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha të shtunën se zgjedhjet e përgjithshme të 29 nëntorit do të tregojnë se Spanja qeveriset nga brenda vendit, dhe jo nga Uashingtoni, Tel Avivi, Buenos Airesi apo Moska, ndërsa u zotua t’i rezistojë ndikimit të së djathtës ekstreme ndërkombëtare.

Gjatë një aktiviteti elektoral në Tarragona, Sanchez mbrojti qëndrimet e qeverisë së tij në politikën e jashtme, si dhe kundërshtimin ndaj rritjes së shpenzimeve ushtarake.

“Më 29 nëntor, ne do t’u tregojmë atyre me votat tona se Spanja qeveriset nga Spanja, jo nga Uashingtoni, jo nga Tel Avivi, jo nga Buenos Aires, jo nga Moska, por nga Spanja”, tha ai.

“Ne nuk do të lejojmë që vendi ynë të bëhet shtylla e përparme ose oborri i së djathtës ekstreme ndërkombëtare”, shtoi ai.

Sanchez theksoi kundërshtimin e qeverisë së tij ndaj luftës në Iran dhe gjenocidit në Gaza, ndërsa riafirmoi mbështetjen e tij për shtetësinë palestineze dhe bashkëjetesën paqësore midis Izraelit dhe Palestinës.

Ai gjithashtu mbrojti vendimin e tij për të hedhur poshtë kërkesën e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të ndarë 5% të produktit të brendshëm bruto për shpenzimet e mbrojtjes, duke thënë se Spanja do të vazhdojë t’i japë përparësi arsimit, kujdesit shëndetësor, kujdesit social dhe pensioneve.

Kryeministri u zotua të vazhdojë t’i rezistojë të djathtës ekstreme, duke e përshkruar Spanjën si një “fener” që do të vazhdojë të frymëzojë botën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu