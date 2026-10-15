Presidenti i Tajvanit i bën thirrje Micron-it dhe punëtorëve të negociojnë me sinqeritet përpara grevës së mundshme
Në hapjen e fabrikës së re në Taichung, Lai Ching-te kërkoi marrëdhënie harmonike pune, ndërsa drejtuesit e Micron-it thanë se kapaciteti i vitit 2027 është tashmë i shitur
Presidenti i Tajvanit, Lai Ching-te, i bëri thirrje të enjten prodhuesit amerikan të çipave të memories Micron Technology dhe punëtorëve të tij që të negociojnë me sinqeritet, përpara një greve të mundshme të sindikatës së kompanisë në ishull, siç njofton Reuters. Javën e kaluar një sindikatë tajvaneze që përfaqëson punëtorët e Micron-it tha se kishte marrë autorizimin e anëtarëve për grevë, në një mosmarrëveshje mbi skemën e bonuseve të kompanisë, duke përshkallëzuar konfliktin e punës në qendrën më të madhe prodhuese të gjigantit amerikan.
Sipas raportimit të Reuters, Micron punëson rreth 15 mijë persona në Tajvan, një nga qendrat e tij më të rëndësishme të prodhimit, dhe ka investuar në ishull mbi 1.6 trilionë dollarë tajvanezë, rreth 49.4 miliardë dollarë amerikanë. Tajvani është një qendër kyçe për prodhimin e çipave DRAM dhe të memories me brez të lartë HBM të Micron-it, të cilat përdoren në serverët e inteligjencës artificiale.
Duke folur në Taichung, në hapjen e një fabrike të re të montimit dhe testimit të avancuar të Micron-it, Lai tha se shpreson që qeveria dhe sektori privat të punojnë së bashku për komunikim më të fortë mes punës dhe menaxhimit. Ai shtoi se vetëm marrëdhëniet harmonike të punës i lejojnë të dyja palët të fitojnë, punonjësit të punojnë me mendje të qetë dhe bizneset të ecin përpara në mënyrë të qëndrueshme, dhe vlerësoi angazhimin e Micron-it ndaj Tajvanit, duke shpresuar se kompania do të vazhdojë të zgjerojë investimet në ishull.
Nga ana e kompanisë, presidenti dhe drejtori operativ i Micron-it, Manish Bhatia, nuk e përmendi veprimin e mundshëm të grevës në fjalën e tij, por theksoi kërkesën e fortë: i gjithë kapaciteti i vitit 2027 që do të ndërtojë fabrika e re është tashmë i shitur, dhe memoria HBM pritet të rritet më shpejt se pjesa tjetër e industrisë DRAM deri në vitin 2028, siç raporton Reuters. Sindikatat e Taoyuan-it dhe Taichung-ut i kanë kërkuar kompanisë një propozim konkret për ndarjen e fitimeve; ndërmjetësimi me sindikatën e Taoyuan-it përfundoi pa marrëveshje në shtator, ndërsa negociatat në Taichung vazhdojnë, dhe sindikatat po i nxisin anëtarët të marrin një ditë pushim më 19 tetor për një tubim në Taipei, për të cilin kanë thënë se nuk do të jetë grevë.
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