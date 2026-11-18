Rusia sulmon Kievin me dronë, plagosen tre persona dhe goditet një ndërtesë banimi 28-katëshe
Kievi u sulmua nga dronë rusë pasditen e 18 nëntorit, ndërsa mbetjet e dronëve të rrëzuar ranë në tre rrethe të kryeqytetit ukrainas, siç njofton The Kyiv Independent. Sulmi zgjati gati dy orë, rreth orës 16:00–18:00, me mbrojtjen ajrore në veprim dhe shpërthime të dëgjuara në qytet.
Kryebashkiaku Vitali Klitschko njoftoi se mbetjet e një droni goditën katin e 11-të të një ndërtese banimi 28-katëshe, ndërsa mbetje të tjera ranë në një park në rrethin Pechersk. Sipas tij, mbetjet e një droni tjetër ranë mbi një ndërmarrje tregtare dhe u vunë zjarrin disa kamionëve.
Nga sulmi në kryeqytet u plagosën tre persona, njëri prej të cilëve u shtrua në spital, njoftoi Klitschko në mbrëmje.
Edhe në mëngjes kishte pasur rënie mbetjesh droni në Kiev. Shërbimi Shtetëror i Emergjencave (DSNS) njoftoi se mbetjet ranë në një zonë të hapur në rrethin Darnytskyi, pa pasoja.
Dëme dhe të plagosur u raportuan edhe në rajonin e Kievit. Në fshatin Novi Petrivtsi u plagosën katër persona, përfshirë një fëmijë, ndërsa në Novoselky shpërtheu zjarr në një magazinë dhe u dogjën shtatë makina, sipas DSNS-së.
Sulmi vjen në një periudhë kur Rusia ka goditur vazhdimisht infrastrukturën civile, energjetike dhe të transportit të Kievit që nga fillimi i sezonit të ngrohjes. Një ditë më parë, më 17 nëntor, raketat ruse goditën urat Veriore dhe Jugore mbi lumin Dnipro, të cilat u mbyllën për trafik.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.