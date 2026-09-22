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Moda

Princesha Catherine shfaqet rrallë në tapetin e kuq me një varëse 103-vjeçare

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Princesha Catherine u shfaq në tapetin e kuq për premierën botërore të filmit Digger në ODEON Luxe, Leicester Square në Londër, e shoqëruar nga princi William. Çifti mori pjesë në ngjarje për të mbështetur The Film and TV Charity, ndërsa Princesha tërhoqi vëmendjen me një fustan rrjedhës të Jenny Packham në nuancë të thellë purpur dhe një varëse me tre rreshta prej diamanti dhe perlash, të zbukuruar me ametiste dhe me një varëse qendrore në formë zemre të konturuar me diamante të vogla.

Sipas Harper’s Bazaar, varësja me ametist është sautoir e Mbretëreshës së Nënës, dhuratë nga Mbretëresha Aleksandra për Lady Elizabeth Bowes-Lyon (e ardhmja Mbretëreshë Nënë) me rastin e martesës së saj me Dukën e Jorkut në 1923. Ky pjesë e bizhuterisë mbretërore britanike, që ka 103 vjet, është projektuar në stilin sautoir të viteve 1920. Po ashtu, Princesha veshi vathët me pika perlash të Princeshës Diana të zbukuruar me diamante të bardha, të cilët ishin dhuratë martesore e vitit 1981 nga Collingwood Jewelers.

Pamjen e Catherine e plotësonin flokët e valëzuar gjysmë të lidhur, sy me hije të errët dhe buzë me shkëlqim rozë. Princ William u paraqit me smoking elegant, me xhaketë të dyfishtë prej velluthi dhe papion. Në premierë ishin të pranishëm figura të njohura të industrisë së filmit, përfshirë mikun e familjes, Tom Cruise.

Siç raporton Harper’s Bazaar, zgjedhjet e Princeshës për bizhuteri historike dhe detajet e veshjes nënvizuan natyrën ceremoniale të ngjarjes dhe lidhjet e saj me trashëgiminë mbretërore.

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