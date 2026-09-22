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Moda

Amal Clooney përfundon verën në Malavi me stil të gjallë gjatë një udhëtimi humanitar

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Amal Clooney mbylli sezonin veror me një vizitë humanitare në Malavi, ku shfaqja e saj e kombinuar me angazhimin profesional tërhoqën vëmendjen. Gjatë qëndrimit ajo zgjodhi veshje të thjeshta e elegante, me ngjyra të forta që përshtateshin me ambientin dhe detyrën e saj si avokate për të drejtat e njeriut.

Siç raporton Harper’s Bazaar, më herët këtë muaj Clooney u angazhua në një partneritet të ri mes Fondacionit Clooney për Drejtësi, të themeluar nga ajo dhe bashkëshorti i saj, George, në 2016, dhe dy programe qeveritare të Malavit: Ministria e Drejtësisë dhe Ministria për Gjininë, Fëmijët, Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Mirëqenien Sociale. Qëllimi i bashkëpunimit është përparimi i të drejtave të grave dhe fëmijëve në vend.

Gjatë vizitës, veshjet e saj përfshinin fustane të lehta në ngjyra si të verdha dhe lime, sandale me takë të lartë në nuanca metalike, dhe aksesorë të dallueshëm si rrathë dhe varëse turkuaz. Në disa raste zgjodhi kombinime më të thjeshta, si një fustan i zi i shkurtër me një ngjyrë të vetme apo një bluzë e stilit blazer e kombinuar me pantallona të zeza, që i siguruan një pamje të balancuar midis profesionalizmit dhe stilit personal.

Amal Clooney, e cila gjatë karrierës së saj ka mbrojtur lirinë e shprehjes dhe të drejtat e grave e fëmijëve, vazhdon të kombinojë punën ligjore me iniciativat humanitare. Fondacioni Clooney për Drejtësi synon ofrimin e ndihmës ligjore falas në mbrojtje të lirisë së shprehjes dhe të drejtave të grave në më shumë se 40 vende, dhe ky partneritet do të krijojë një bursë përmes Universitetit të Malavit që do t’u sigurojë 30 vajzave pagesë të plotë të shkollimit për studimet e drejtësisë, si dhe një program stazhi të paguar për avokatët e rinj që punojnë me viktimat e dhunës; Sipas Harper’s Bazaar.

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