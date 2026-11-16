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Kosova

Prizren, 26-vjeçarja vdes pasi iu përkeqësua gjendja gjatë intervistimit nga hetuesit e antidrogës

E reja ndërroi jetë rrugës për në Spitalin Rajonal të Prizrenit; rasti u iniciua si "Hetim i vdekjes" dhe trupi u dërgua për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore

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Prizren, 26-vjeçarja vdes pasi iu përkeqësua gjendja gjatë intervistimit nga hetuesit e antidrogës

Në orët e para të së hënës, më 16 nëntor, rreth orës 01:32, në Prizren, një 26-vjeçareje iu përkeqësua papritur gjendja shëndetësore gjatë kohës që po intervistohej nga hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë (DHTN), sipas raportimit të Gazetës Sinjali. Ngjarja ka tronditur qytetin dhe ka ngritur pyetje mbi rrethanat në të cilat ndodhi vdekja e saj.

Sipas raportimeve, ekipi i emergjencës u thirr menjëherë në vendngjarje dhe i dha të resë ndihmën e parë mjekësore. Ajo u transportua më pas drejt Spitalit Rajonal të Prizrenit, por, siç raporton Dukagjini, ndërroi jetë rrugës për në spital. Informacionet e para nuk japin detaje të tjera për gjendjen e saj para se t’i përkeqësohej shëndeti.

Dyshohet se 26-vjeçarja ishte arrestuar më herët në një pikë kufitare, së bashku me një burrë, tek i cili dyshohet se u gjetën substanca narkotike. Rrethanat e arrestimit dhe arsyet pse ajo po intervistohej nga hetuesit e antidrogës pritet të sqarohen nga hetimet që po zhvillohen.

Njësitë hetimore të Policisë dhe prokurori kujdestar u njoftuan për rastin. Me urdhër të prokurorit, rasti u iniciua si “Hetim i vdekjes” dhe trupi i pajetë i të resë u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, në mënyrë që të përcaktohet shkaku i vdekjes.

Shkaku i saktë i vdekjes nuk është përcaktuar ende dhe hetimet vazhdojnë. Autoritetet pritet të japin më shumë sqarime pasi të dalin rezultatet e obduksionit dhe të përfundojnë veprimet e para hetimore.

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