SHBA dhe nëntë aleatë nënshkruajnë Deklaratën e San Franciskos për mbrojtjen e teknologjisë së AI-së
Shtetet e Bashkuara dhe nëntë aleatë nënshkruan të dielën në San Francisko Deklaratën e San Franciskos, një marrëveshje për të bashkërenduar përpjekjet për të mbrojtur teknologjitë dhe infrastrukturën kritike nga të cilat varen zinxhirët e furnizimit të inteligjencës artificiale, njoftoi Departamenti amerikan i Shtetit vonë të dielën, siç njofton Reuters.
Deklaratën e nënshkruan Shtetet e Bashkuara, Australia, India, Izraeli, Japonia, Koreja e Jugut, Katari, Singapori, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Mbretëria e Bashkuar, duke krijuar një front të gjerë vendesh partnere që synojnë të mbrojnë së bashku teknologjitë më të ndjeshme të epokës së inteligjencës artificiale.
Sipas deklaratës, siguria ekonomike është themel i sigurisë kombëtare, ndaj vendet nënshkruese zotohen të mbrojnë bashkërisht teknologjitë e ndjeshme dhe infrastrukturën e AI-së, nga e cila varet gjithnjë e më shumë funksionimi i ekonomive moderne dhe i sistemeve të tyre thelbësore.
Pjesëmarrësit do të krijojnë grupe pune për politikën e AI-së, adoptimin e saj, zinxhirët e furnizimit, qendrat e sigurisë dhe qëndrueshmërinë, me synimin që bashkëpunimi të mos mbetet vetëm në parime, por të përkthehet në masa konkrete dhe të koordinuara.
Deklarata është pjesë e nismës Pax Silica, e nisur nga Uashingtoni vitin e kaluar për të siguruar zinxhirët e furnizimit për modelet e AI-së, gjysmëpërçuesit dhe mineralet kritike, mes rivalitetit teknologjik me Pekinin. Nisma synon projekte të përbashkëta dhe kontrolle eksporti për të ulur varësinë nga kundërshtarët.
Gjermania, Suedia, Holanda dhe Komisioni Evropian pritet ta nënshkruajnë deklaratën javën e ardhshme, sipas Financial Times, që citon nënsekretarin amerikan të Shtetit për Çështjet Ekonomike, Jacob Helberg. Takimi i themeluesve të Pax Silica-s u mblodh të dielën nga Helberg, duke shënuar një hap të ri në përpjekjen e aleatëve për të siguruar të ardhmen e teknologjisë.
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