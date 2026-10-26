Projeksioni final i Ipsos dhe CeSID: Lista Studentore 141 mandate, Serbia e Bashkuar 103
Sipas projeksionit final mbi 100 për qind të mostrës, Lista Studentore merr 53 për qind të votave dhe 141 mandate, Serbia e Bashkuar 38,8 për qind dhe 103 mandate, ndërsa Koalicioni Shqiptar konfirmohet me dy mandate.
Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID) dhe agjencia Ipsos publikuan sot projeksionin final të rezultateve të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, mbi bazën e 100 për qind të mostrës së vendvotimeve, siç njofton portali Vreme. Sipas këtij projeksioni, “Lista Studentore – Studentët fitojnë” ka marrë 53 për qind të votave dhe 141 mandate në Kuvend.
Lista “Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar” renditet e dyta me 38,8 për qind të votave dhe 103 mandate, sipas projeksionit final të CeSID-it dhe Ipsos-it. Kuvendi i Serbisë ka gjithsej 250 deputetë, ndaj 141 mandatet i japin Listës Studentore shumicën e vetme për formimin e qeverisë.
Sipas të njëjtit projeksioni, të cituar edhe nga portali Izlaz, deputetë do të kenë edhe vetëm katër lista të pakicave: Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës me dy mandate, Koalicioni Shqiptar me dy mandate, si dhe listat “Rasim Ljajiq – Ljudski” dhe “SDA e Sanxhakut – Ruajtësit e Sanxhakut” me nga një mandat. Konfirmimi me dy mandate është rezultat historik për Koalicioni Shqiptar të Luginës së Preshevës.
Nën pragun zgjedhor mbetet lista “Ivica Daçiq – Faktor stabiliteti” me 2,2 për qind të votave, ndërsa të gjitha listat e tjera kanë marrë më pak se një për qind, siç njofton projeksioni i CeSID-it dhe Ipsos-it. Sipas këtij projeksioni, në përbërjen e re të Kuvendit nuk do të ketë parti të tjera politike jashtë atyre të përmendura. Rezultatet përfundimtare zyrtare priten nga Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK).
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