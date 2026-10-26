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26 Tet 2026
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Projeksioni final i Ipsos dhe CeSID: Lista Studentore 141 mandate, Serbia e Bashkuar 103

Sipas projeksionit final mbi 100 për qind të mostrës, Lista Studentore merr 53 për qind të votave dhe 141 mandate, Serbia e Bashkuar 38,8 për qind dhe 103 mandate, ndërsa Koalicioni Shqiptar konfirmohet me dy mandate.

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Ndërtesa e Kuvendit Popullor të Serbisë në Beograd (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID) dhe agjencia Ipsos publikuan sot projeksionin final të rezultateve të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Serbi, mbi bazën e 100 për qind të mostrës së vendvotimeve, siç njofton portali Vreme. Sipas këtij projeksioni, “Lista Studentore – Studentët fitojnë” ka marrë 53 për qind të votave dhe 141 mandate në Kuvend.

Lista “Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar” renditet e dyta me 38,8 për qind të votave dhe 103 mandate, sipas projeksionit final të CeSID-it dhe Ipsos-it. Kuvendi i Serbisë ka gjithsej 250 deputetë, ndaj 141 mandatet i japin Listës Studentore shumicën e vetme për formimin e qeverisë.

Sipas të njëjtit projeksioni, të cituar edhe nga portali Izlaz, deputetë do të kenë edhe vetëm katër lista të pakicave: Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës me dy mandate, Koalicioni Shqiptar me dy mandate, si dhe listat “Rasim Ljajiq – Ljudski” dhe “SDA e Sanxhakut – Ruajtësit e Sanxhakut” me nga një mandat. Konfirmimi me dy mandate është rezultat historik për Koalicioni Shqiptar të Luginës së Preshevës.

Nën pragun zgjedhor mbetet lista “Ivica Daçiq – Faktor stabiliteti” me 2,2 për qind të votave, ndërsa të gjitha listat e tjera kanë marrë më pak se një për qind, siç njofton projeksioni i CeSID-it dhe Ipsos-it. Sipas këtij projeksioni, në përbërjen e re të Kuvendit nuk do të ketë parti të tjera politike jashtë atyre të përmendura. Rezultatet përfundimtare zyrtare priten nga Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK).

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