Projektil armiqësor godet rafinerinë e Jazan-it, një punëtor nepalez i vrarë dhe disa të plagosur
Ministria saudite e Energjisë njoftoi se një projektil ajror armiqësor goditi rafinerinë e Jazan-it në jugperëndim të mbretërisë, duke vrarë një punëtor nepalez dhe plagosur disa të tjerë; zjarri u vu nën kontroll dhe disa operacione u pezulluan përkohësisht.
Një projektil ajror armiqësor goditi të enjten rafinerinë e Jazan-it, në jugperëndim të Arabisë Saudite, duke vrarë një punëtor nepalez dhe plagosur disa të tjerë, njoftoi Ministria saudite e Energjisë përmes agjencisë zyrtare SPA, siç raporton Al Jazeera. Lajmi u përcoll edhe nga Reuters.
Sipas Al Arabiya-s, zjarri i shkaktuar nga goditja u vu nën kontroll, ndërsa disa operacione në rafineri u pezulluan përkohësisht dhe ekipet po vlerësojnë dëmet. Autoritetet nuk dhanë menjëherë numrin e saktë të të plagosurve.
Më herët, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kishte njoftuar se sulmi i Huthi-ve synoi rafinerinë e Jazan-it. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, paralajmëroi se synimi i civilëve dhe i infrastrukturës civile “do të përballet me një përgjigje të vendosur ushtarake”.
Jazan-i, pranë kufirit me Jemenin, është goditur edhe më parë gjatë luftës: vetëm një ditë më parë, një projektil i Huthi-ve goditi portin e qytetit, me dëme të vogla dhe pa viktima civile. Sulmi i së enjtes është i pari me viktimë të konfirmuar në këtë valë goditjesh ndaj infrastrukturës energjetike saudite.
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