Nafta ngjitet pranë 95 dollarëve për fuçi pas sulmit në Ras Tanura dhe minave në Hormuz
Brent u rrit në 94.71 dollarë për fuçi, pasi të mërkurën kishte kërcyer 3.5 për qind, ndërsa sulmet e Huthi-ve ndaj rafinerisë më të madhe saudite dhe incidentet me mina në Ngushticën e Hormuzit mbajnë tregjet e energjisë në tension.
Çmimi i naftës vijoi ngjitjen edhe të enjten, me kontratën Brent që u rrit me 10 centë, ose 0.1 për qind, në 94.71 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane WTI u rrit me 35 centë, ose 0.4 për qind, në 84.03 dollarë, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live, duke cituar të dhënat e tregut të raportuara nga Reuters. Për WTI-në të enjten nuk ka mbyllje zyrtare, për shkak të festës së Falënderimeve në Shtetet e Bashkuara.
Kërcimi më i madh u shënua të mërkurën, kur Brent mbylli ditën 3.5 për qind më lart dhe WTI u ngjit me 2 për qind. Sipas raportimit, tregjet reaguan pasi Huthi-t e Jemenit thanë se kishin goditur rafinerinë saudite të naftës në Ras Tanura dhe distriktin financiar të Riadit, ndërsa të paktën dy anije kishin goditur mina iraniane në Ngushticën e Hormuzit.
Ras Tanura është rafineria më e madhe e Arabisë Saudite dhe një nga nyjat kryesore të eksportit të naftës në Gjirin Persik. Sulmi i pretenduar nga Huthi-t, i shoqëruar me imazhe satelitore që tregonin tym të zi mbi kompleksin, u botua më herët sot edhe nga 24-ore.com; reagimi i tregjeve tregon se tregtarët po e çmojnë rrezikun e ndërprerjeve të reja të furnizimit nga rajoni.
Ngushtica e Hormuzit mbetet pika më e ndjeshme e krizës: përmes saj kalon rreth një e pesta e naftës së tregtuar në botë dhe çdo incident me mina apo projektilë pranë cisternave e rrit menjëherë primin e rrezikut në çmim. Derisa trafiku detar në ngushticë të mos normalizohet, analistët presin që çmimet të mbeten të paqëndrueshme.
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