Sulmi iranian me dronë në Kuvajt, dy punëtorë italianë të Rheinmetall-it të vrarë nga copëzat, dy të tjerë në spital
Ministria e Mbrojtjes e Kuvajtit konfirmoi se dy punëtorë italianë, të plagosur nga copëzat gjatë kapjes së dronëve iranianë mbi një objekt jetik, kanë vdekur; një kuvajtian dhe një pakistanez mbeten në spital, ndërsa Italia dhe Këshilli i Gjirit e dënuan ashpër sulmin.
Dy punëtorë italianë u vranë në Kuvajt nga plagët e copëzave, pasi forcat kuvajtiane u përballën me dronë iranianë që synuan një objekt jetik në vend, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Kuvajtit, siç raporton Al Jazeera. Ministria konfirmoi se dy italianët, fillimisht të raportuar të plagosur, vdiqën nga plagët, ndërsa një shtetas kuvajtian dhe një pakistanez mbeten të shtruar në spital.
Sipas Ministrisë së Jashtme të Italisë, e cituar nga AFP, të vrarët ishin teknikë të kompanisë Rheinmetall Italia, pjesë e grupit gjerman të mbrojtjes Rheinmetall, dhe vdiqën nga një shpërthim i shkaktuar nga sulmi me dronë në vendin ku po punonin. Ushtria kuvajtiane tha se sulmi ndaj objektit jetik shkaktoi edhe dëme materiale.
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, e cila ndodhej në një mbledhje të Këshillit Evropian, shprehu “hidhërimin më të thellë” dhe ngushëllimet për familjet e viktimave. Edhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) e dënoi sulmin “në termat më të ashpër”: sekretari i përgjithshëm Jasem Mohamed Albudaiwi tha se sulmet e vazhdueshme të Iranit ndaj Kuvajtit përbëjnë një përshkallëzim të rrezikshëm dhe e bëjnë Teheranin plotësisht përgjegjës për pasojat.
Irani nuk ka komentuar ende për sulmin. Kuvajti strehon baza dhe personel amerikan, përfshirë bazën ajrore Ali Al Salem, dhe është goditur edhe më parë gjatë luftës SHBA–Iran, por vdekjet e së enjtes shënojnë incidentin më të rëndë të raportuar zyrtarisht në territorin e tij muajt e fundit.
Sulmi vjen në një ditë përshkallëzimi të ri në Gjiri: koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se Huthi-t synuan rafinerinë e Jazan-it në jugperëndim të mbretërisë, ndërsa ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, deklaroi se përpjekjet e ndërmjetësve nga Katari dhe Pakistani vazhdojnë dhe se Teheranit i janë paraqitur ide të reja, pa ndryshuar qëndrimin e tij parimor.
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