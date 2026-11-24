Projektligji për shkollat në gjuhën irlandeze pritet të bjerë në Stormont pas vetos së unionistëve
Një projektligj që do ta detyronte Departamentin e Arsimit të Irlandës së Veriut të hartonte një plan të fuqisë punëtore për shkollat me mësim në gjuhën irlandeze pritet të rrëzohet të martën në Asamblenë e Stormont-it, pasi DUP dhe partitë e tjera unioniste përdorën mekanizmin e vetos, peticionin e shqetësimit.
Një projektligj për arsimin në gjuhën irlandeze pritet të bjerë të martën gjatë votimit në Asamblenë e Irlandës së Veriut, pasi unionistët përdorën veton e Stormont-it, siç njofton BBC.
Projektligji, i paraqitur nga deputeti i Sinn Féin, Pat Sheehan, do ta detyronte Departamentin e Arsimit të Stormont-it të hartonte një plan të fuqisë punëtore për shkollat e këtij sektori. Debati i fazës përfundimtare u mbajt më herët gjatë këtij muaji, me shkëmbime të ashpra në sallë që zgjatën gati tri orë dhe përfunduan pas mesnate.
Votimi formal u shty për të martën për shkak të peticionit të shqetësimit (petition of concern) të paraqitur nga Partia Demokratike Unioniste (DUP) me mbështetjen e unionistëve të tjerë. Ky mekanizëm kërkon mbështetje ndërkomunitare: projektligji mund të kalojë vetëm me një shumicë të peshuar prej 60 për qind të deputetëve që votojnë, përfshirë të paktën 40 për qind nga secili prej përcaktimeve, unionist dhe nacionalist.
Kryeministrja Michelle O’Neill e kritikoi DUP-në për përpjekjen për ta bllokuar legjislacionin e kolegut të saj në Sinn Féin, ndërsa deputeti i Aleancës, Nick Mathison, i cili kryeson Komisionin e Arsimit, e quajti përdorimin e vetos “një turp absolut”, duke thënë se mësuesit dhe fëmijët e sektorit të arsimit në gjuhën irlandeze ndihen të lënduar dhe të zhgënjyer. Nxënës, mësues dhe përfaqësues të sektorit pritet të jenë të martën në Stormont për të shprehur zhgënjimin e tyre për veton.
Përplasja vjen pasi unionistët kritikuan përfshirjen e Sinn Féin në protestat në Garvaghy Road në Portadown, në qarkun Armagh, të cilat bllokuan kalimin e një parade të kontestuar të Urdhrit Orangist përgjatë rrugës me shumicë nacionaliste. Ministri i Arsimit, Paul Givan i DUP-së, e mbrojti përdorimin e peticionit të shqetësimit duke thënë se ai tashmë po e kryen punën që përmban projektligji. Rreth 6 milionë paund ishin ndarë posaçërisht për arsimin në gjuhën irlandeze.
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