Sondazhi i Körber Stiftung: 53 për qind e gjermanëve kundërshtojnë ndihmën ushtarake për Ukrainën
Një shumicë e ngushtë e gjermanëve tani kundërshton ndihmën ushtarake për Kievin, sipas sondazhit të fondacionit Körber — një përmbysje nga viti i kaluar, kur 59 për qind e mbështesnin ndihmën. Ministri i Jashtëm Johann Wadephul e quajti mbështetjen për Ukrainën një provë lakmusi për rendin e ri global.
Një shumicë e ngushtë e gjermanëve kundërshton tani dhënien e ndihmës ushtarake për Kievin, ndërsa Rusia vazhdon luftën kundër Ukrainës — një përmbysje krahasuar me një vit më parë, sipas një sondazhi të publikuar të martën nga organizata jofitimprurëse Körber Stiftung, siç njofton Reuters.
Sipas sondazhit, 53 për qind e gjermanëve kundërshtojnë ndihmën për Ukrainën, ndërsa 46 për qind e mbështesin atë. Një vit më parë raporti ishte i kundërt: vetëm 39 për qind ishin kundër dhe 59 për qind pro ndihmës ushtarake.
Shifrat nënvizojnë tensionet si në Gjermani, ashtu edhe në aleancën ushtarake të NATO-s lidhur me mbështetjen për Ukrainën, në një kohë kur shumë vende përballen me presionet e kostos së jetesës, gati pesë vjet pas nisjes së pushtimit të plotë rus.
Gjermania ka qenë mbështetësja më e madhe ushtarake e Ukrainës në Evropë që nga fillimi i luftës dhe qeveria e kancelarit Friedrich Merz, bashkë me aleatët e tjerë, ka premtuar se do ta mbështesë Ukrainën për aq kohë sa të nevojitet. Por popullariteti i Merz-it ka rënë dhe ai po përballet me rritjen e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD), e cila tani kryeson sondazhet kombëtare, kundërshton ndihmën për Ukrainën dhe kërkon rikthimin e lidhjeve me Moskën.
Duke folur në një aktivitet në Berlin të organizuar nga Körber Stiftung, ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul tha se mbështetja për Ukrainën është një “provë lakmusi” për rendin e ri global. “Duhet të qëndrojmë gjithmonë pranë Ukrainës. Nuk është vetëm për hir të Ukrainës, që është arsye e mjaftueshme për të qëndruar pranë këtij vendi dhe popullit të tij”, tha ai. “Është për të mbrojtur sistemin e lirisë dhe të sigurisë në Evropë, dhe që sundimi i ligjit duhet mbrojtur e do të fitojë në fund.”
Sipas të njëjtit sondazh, 64 për qind e gjermanëve kundërshtojnë gjithashtu që Gjermania të marrë një rol udhëheqës ushtarak në Evropë, ndërsa 61 për qind mendojnë se Gjermania dhe Evropa duhet të bëjnë më shumë për të nxitur bisedimet e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Ndërkohë, 48 për qind mendojnë se Gjermania duhet të tregohet më e përmbajtur në krizat ndërkombëtare, kundrejt 40 për qind që duan një angazhim më të fortë.
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