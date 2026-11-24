Ministri i Arsimit pas të shtënave në shkollën e Kragujevcit: do të rrisim numrin e policëve në shkolla
Dejan Vuk Stanković tha se dy të plagosurat nuk janë në rrezik për jetën, se është formuar shtabi i krizës dhe se do të punohet në parandalim sistemik dhe kontroll të armëve.
Sot rreth orës 08:00, një nxënës 17-vjeçar qëlloi me pushkë të kalibrit të vogël në hollin e Shkollës së Parë Teknike në Kragujevc, siç njofton N1. Nga të shtënat u plagosën dy punonjëse ndihmëse të shkollës, ndërsa asnjë nxënës nuk u plagos; policia e arrestoi nxënësin menjëherë pas incidentit.
Ministri i Arsimit i qeverisë në mandat teknik, Dejan Vuk Stanković, pas takimit me drejtorin e shkollës tha se dy personat e plagosur nuk janë në rrezik për jetën. Pas incidentit u formua një ekip që vepron sipas protokolleve të Ministrisë së Arsimit, si edhe një shtab krize ndërresorial, me përfaqësues të Ministrisë, të shkollës, të MUP-it dhe të institucioneve shëndetësore.
Për sot në orën 18:00 është caktuar mbledhja e kolektivit të shkollës, me qëllim kthimin sa më të shpejtë në regjim normal dhe shmangien e traumatizimit të nxënësve e të stafit. Stanković njoftoi masa sistemike parandaluese: shkolla ka polic shkollor, por do të punohet për rritjen e numrit të policëve që vizitojnë shkollat; ai theksoi edhe kontrollin e posedimit të armëve.
Për nxënësin sulmues, ministri tha se ai nuk kishte shfaqur asnjë formë sjelljeje antisociale dhe ishte plotësisht i integruar në shkollë, ndaj arsyet e sulmit duhen përcaktuar. Ai shtoi se protokollet për situata krize janë përpunuar pas tragjedisë së shkollës “Vladislav Ribnikar”.
Kryebashkiaku i Kragujevcit, Nikola Dašić, bëri thirrje për qetësi, solidaritet dhe mbështetje vetëm në informacionet zyrtare.
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