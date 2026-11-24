Prokuroria e Nishit formon lëndë për blerjen e dyshuar të votave në zgjedhjet e 25 tetorit
Lënda KTRKo 1075/26 u formua pas raportit të policisë kundër korrupsionit, mbi raportimin se në lokalin "Zebrano room" në Nish bliheshin vota për një opsion politik.
Prokuroria e Lartë Publike në Nish ka formuar lëndë lidhur me raportimin për blerje të mundshme votash në Nish më 25 tetor, ditën e zgjedhjeve parlamentare, siç njofton Danas, duke iu referuar agjencisë FoNet.
Më 23 nëntor, prokurorisë iu dorëzua raporti i Drejtorisë së Policisë Kriminalistike – Shërbimi për Luftimin e Korrupsionit, i hartuar më 29 tetor. Mbi bazën e këtij raporti u formuan shkresat e lëndës me shenjën KTRKo 1075/26.
Rasti nisi nga raportimi i kryetarit të këshillit zgjedhor në vendvotimin nr. 33 në Shkollën Fillore “Branko Miljković” në Nish, V. N., i cili më 25 tetor raportoi se në lokalin “Zebrano room” në Nish bliheshin vota për një opsion të caktuar politik.
Prokurori publik kujdestar i kohës urdhëroi verifikime dhe dorëzimin e raportit në prokurori. Pas shqyrtimit të raportit dhe shtojcave, prokuroria publike do të marrë vendimin e saj.
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