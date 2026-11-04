Prokuroria kërkon paraburgim për dy punonjës të Universitetit “Goce Delçev”: dyshohen se për 21 mijë euro falsifikuan të dhëna në e-indeks
Prokuroria Themelore Publike e Shtipit hapi procedurë ndaj udhëheqësit të Sektorit "E-Indeks" dhe referentës për çështje studentore, të dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe mashtrim kompjuterik gjatë viteve 2021–2026.
Prokuroria Themelore Publike e Shtipit ka hapur procedurë ndaj dy personave, punonjës të Universitetit “Goce Delçev” në Shtip, dhe i ka kërkuar gjykatësit të procedurës paraprake t’u caktojë masën e paraburgimit, njofton Fokus, duke u thirrur në njoftimin e Prokurorisë.
Të dyshuarit, si bashkëkryerës, ngarkohen me veprat penale “Keqpërdorim i pozitës dhe i autorizimit zyrtar” (neni 353) dhe “Mashtrim kompjuterik” (neni 251-b) të Kodit Penal. Sipas Prokurorisë, ata e kanë shfrytëzuar pozitën zyrtare dhe kanë përfituar dobi materiale që për momentin vlerësohet në 21 mijë euro.
Hetimi përfshin periudhën 2021–2026: e dyshuara e dytë, referentë për çështje studentore në një nga fakultetet, sipas udhëzimeve të të dyshuarit të parë, udhëheqës i Sektorit “E-Indeks”, ka futur të dhëna të pavërteta në sistemin informatik të universitetit, duke ndryshuar, fshirë ose fshehur të dhëna në bazën e indeksit elektronik dhe duke shkaktuar rezultate të pavërteta në përpunimin elektronik.
Procedura është zhvillimi i ri i aksionit policor të 3 nëntorit, kur me urdhër gjykate u kryen bastisje në disa lokacione në Shtip dhe Shkup, nën dyshimin se udhëheqësi i sektorit informatik kishte ndryshuar nota dhe pikë provimesh në këmbim të parave.
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