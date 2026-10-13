Protesta e dhunshme, Demalia: Nuk ishin studentë, e papranueshme që deputetët sulmuan Policinë
Analisti Ilir Demalia, i ftuar në “Të Paekspozuarit” në Vizion Plus, komentoi protestën e sotme në Tiranë.
Ai tha se protestës iu vu emri i protestës së studentëve, por se ata nuk ishin studentë. Sipas tij, çdo gjë mund të pranohet në këtë protestë, edhe përplasjet fizike, por e papranueshme mbetet sulmi i deputetit Erald Kapri ndaj drejtorit të Policisë.
Pjesë nga biseda:
Demalia: Mua më duket se kjo protestë është një degëzim i protestave të tjera. Nuk më duken studentë. Edhe lista e të arrestuarve: 40, 50, 45 vjeç.
Rakipi: Nuk ishin studentë këta?
Demalia: Po 45-vjeçari nuk është student. Protesta është e drejtë qytetare. Ajo që dua të them është se media nuk jep një raportim real për protestën, si për sulmin ndaj policisë, ashtu edhe për plagosjet e protestuesve dhe të policëve. Çdo televizion e jep sipas interesit të vet.
Aty ka protestë, ka vandalizëm. Në cilin vend të botës nuk ndërhyn policia? Edhe dhuna ndodh, ka pasoja. Ajo që nuk ndodh në botë është që një deputet si Erald Kapri t’i turret drejtorit të Policisë. Unë nuk e kam parë këtë në botë.
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