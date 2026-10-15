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Kronika

Protesta e studentëve dhe seanca plenare, Kuvendi “blindohet” nga forca të shumta policie (VIDEO)

· 1 min lexim

Kuvendi është rrethuar nga forca të shumta policie këtë të enjte, teksa pritet të zhvillohet seanca e radhës plenare, si dhe protesta studentore, e cila u thirr ditën e djeshme.

Masat e rrepta të sigurisë vijnë në një kohë kur protesta e studentëve, e cila ka hyrë në ditën e tretë, do të nisë sot në orën 10:00, në të njëjtën orë me seancën plenare në Kuvend.

Sipas pamjeve nga terreni, zona pranë Parlamentit dhe Akademisë së Shkencave është “blinduar” me mjete të shumta dhe punonjës të rendit, si dhe me botë uji, të cilët janë pozicionuar për të siguruar mbarëvajtjen e rendit gjatë zhvillimeve të sotme.

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