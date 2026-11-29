Protesta në Tiranë, AGSH: Tre gazetarë u përballën me dhunë verbale dhe fizike nga policia
Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë dënoi incidentet ndaj gazetarëve gjatë protestës së 29 Nëntorit në Tiranë, duke evidentuar tre raste dhune dhe pengimi nga efektivët e Policisë së Shtetit.
Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë (AGSH) dënoi me forcë incidentet e përsëritura ndaj gazetarëve dhe punonjësve të medias gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë më 29 nëntor 2026, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas deklaratës së AGSH-së, të publikuar mbrëmjen e së dielës, janë evidentuar të paktën tre raste ku gazetarët u përballën me dhunë dhe pengim nga efektivët e Policisë së Shtetit gjatë ushtrimit të detyrës.
Rasti i parë lidhet me Izmir Akullin, gazetar dhe kryeredaktor i Dosja.al, i cili u përball me dhunë verbale dhe fizike nga efektivët e policisë në sheshin “Skënderbej”. Sipas AGSH-së, policia e pengoi Akullin të filmonte veprimet e saj ndaj protestuesve, duke i cenuar për herë të dytë ushtrimin e detyrës.
Incidenti i dytë ka të bëjë me Xhoi Malësinë, gazetar i Top News, i cili u godit me spraj me piper nga distancë e afërt nga efektivët e policisë, ndërsa raportonte nga protesta. Po ashtu, një grup përfaqësuesish të mediave u penguan nga Policia e Shtetit të aksesonin zona të caktuara të protestës, çka, sipas AGSH-së, përbën pengim të drejtpërdrejtë të punës së gazetarëve në terren.
AGSH shprehu shqetësim të thellë për përsëritjen e këtyre incidenteve, veçanërisht pas rasteve të dhunës ndaj punonjësve të medias në protestën e një dite më parë. Asociacioni theksoi se Policia e Shtetit ka detyrimin të garantojë sigurinë e gazetarëve gjatë ushtrimit të detyrës, jo t’i intimidojë apo dhunojë ata.
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