BDI kërkon identifikimin dhe ndëshkimin e komitëve që rrahën dy punonjës shqiptarë të Higjienës Komunale
Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj rrahjes brutale të dy punonjësve shqiptarë të Higjienës Komunale në Shkup, natën e 28 Nëntorit. Sipas BDI-së, sulmuesit fillimisht i pyetën punonjësit nëse janë shqiptarë dhe më pas i sulmuan, ndërkohë që ata mbanin uniformat e punës, çka ngre dyshime serioze për motivim etnik. Partia kërkon hetim të plotë, identifikimin dhe ndëshkimin e të gjithë sulmuesve.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj sulmit fizik ndaj dy punonjësve shqiptarë të Higjienës Komunale në Shkup, të cilët natën e 28 Nëntorit u rrahën brutalisht nga një grup personash që vetë u identifikuan si komitë, njofton Alsat.
Sipas BDI-së, fakti se sulmuesit fillimisht i pyetën punonjësit nëse janë shqiptarë dhe më pas i sulmuan, ndërkohë që ata mbanin uniformat e punës, ngre dyshime serioze për motivim etnik. “Kjo është e papranueshme në një shtet multietnik, ku siguria dhe barazia duhet të vlejnë për të gjithë qytetarët, pa dallim”, thuhet në reagimin e partisë.
BDI kërkon nga zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Astrit Iseni, dhe nga ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, përgjegjësi institucionale, hetim të plotë, identifikimin e të gjithë sulmuesve dhe ndëshkimin e tyre.
Në kërkesat e saj, partia rendit identifikimin e plotë të të gjithë pjesëtarëve të grupit që mori pjesë në sulm, hetim të plotë dhe profesional për motivet, përfshirë dyshimet për motivim etnik, ngritjen e procedurave përkatëse dhe ndëshkimin e të gjithë përgjegjësve, si dhe sqarim publik se çfarë masash ka ndërmarrë dhe po ndërmerr MPB-ja për të garantuar sigurinë e qytetarëve.
“Shqiptarët nuk duhet të kenë frikë të punojnë, të jetojnë dhe të lëvizin të sigurt në kryeqytetin e vendit të tyre!”, thuhet në fund të reagimit të BDI-së.
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