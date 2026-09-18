Protesta sot, Policia thirrje pjesëmarrësve: Tregoni kujdes e maturi, mos hidhni gjësende të forta dhe mos përdorni maska
Policia e Kosovës bën të ditur se me qëllim të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike, si dhe mbarëvajtjes së protestës së lajmëruar sipas Ligjit mbi tubimet publike nga Organizata e Veteranëve të Luftës – UÇK-së, e cila pritet të mbahet sot në orën 12:00, në sheshet e kryeqytetit, ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme operacionale policore.
Policia e Kosovës, sipas Ligjit mbi tubimet publike e njeh të drejtën e qytetarëve për shprehjen e lirë përmes protestave të qeta e demokratike në suaza ligjore dhe sipas detyrës zyrtare do të angazhohet që të ofrojë siguri për të gjithë pjesëmarrësit, në mënyrë që mbarëvajtja e protestës të kalojë e qetë dhe pa incidente.
“Zyrtarët kompetentë të PK-së kanë mbajtur takim njoftues me përfaqësuesit e Organizatës së Veteranëve të Luftës, me qëllim të njoftimit dhe koordinimit rreth organizimit të protestës dhe masave tjera që ndërlidhen me zhvillimin e protestës.
Me qëllim të garantimit të rendit e sigurisë publike, mbrojtjes së jetës dhe pronës si dhe ofrimit të sigurisë ndaj qytetarëve e pjesëmarrësve në protestë, Policia e Kosovës iu bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në çdo protestë që të respektojnë dispozitat ligjore dhe udhëzimet e zyrtarëve policorë, të tregojnë kujdes e maturi gjatë protestimit, të mos hedhin gjësende e mjete të forta, të mos përdorin maska dhe të kontribuojnë që protesta të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të sigurt”.
Policia tutje bën të ditur se për shkak të zhvillimit të protestës dhe lëvizjes së pjesëmarrësve, mund të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut në disa rrugë që të shpien drejt shesheve të kryeqytetit, andaj janë paraparë edhe angazhime të njësive policore patrulluese të trafikut, në rast të nevojës për riorientim të trafikut në rrugët alternative.
Policia e Kosovës falënderon qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e treguar në vazhdimësi. Zyrtarët policorë do të jenë të pranishëm në terren për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, siguria e qytetarëve dhe mbarëvajtja e aktivitetit janë prioritet i Policisë së Kosovës. /Telegrafi/
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