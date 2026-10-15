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Kronika

Protesta studentore në Durrës, 5 policë të plagosur dhe mbi 10 të shoqëruar

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Protesta studentore në Durrës vijon, ndërsa deri më tani raportohet se janë shoqëruar mbi 10 persona.

Sipas raportimeve, nga përplasjet gjatë protestës kanë mbetur të plagosur 5 efektivë policie.

Ndërkohë, policia ka ngritur barrikada rreth 50 metra larg godinës së saj, pasi protestuesit kanë hedhur gurë dhe pllaka trotuari në drejtim të efektivëve.

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