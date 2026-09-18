Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 95.85 ▼1.42%
ARI 4,419 ▲0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $78,298 ▲ +2.55% ETH $2,517 ▲ +3.43% XRP $1.3359 ▲ +3.24% SOL $106.5100 ▲ +6.81%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.85 ▼1.42 % ARI 4,419 ▲0.43 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 95.85 ▼1.42 % ARI 4,419 ▲0.43 %
EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1486 EUR/GBP 0.8590 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 91.3704 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3687 EUR/TRY 55.9468 EUR/JPY 179.02 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Ullinj të marinuar në vaj ulliri dhe limon — meze tradicionale mesdhetare Gucati: Të shfuqizohet vendimi dënues nga Gjykata Speciale “Paketa e Maleve” si ankandi i fundit: Pushteti i ngelur pa pasuri për të falur e pa mburojë për të mbrojtur Protestë “gjithpopullore” në Prishtinë kundër vendimit të Hagës për Thaçin dhe drejtuesit e UÇK-së Basketbolli amerikan në zi, ndahet nga jeta në moshën 43-vjeçare ish-ylli i NBA-së!
Menu
Serbia

Protestë “gjithpopullore” në Prishtinë kundër vendimit të Hagës për Thaçin dhe drejtuesit e UÇK-së

· 2 min lexim

Organizatat e veteranëve të UÇK-së kanë thirrur për sot në mesditë një “protestë gjithpopullore” në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, kundër vendimit të shkallës së parë të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Qytetarët kanë filluar të mblidhen në shesh para fillimit zyrtar të tubimit.

Policia e Kosovës ka dislokuar forca në zonën e sheshit dhe u ka kërkuar pjesëmarrësve të mos mbajnë maska, të mos hedhin sende dhe të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve. Mëngjesin e sotëm, policia mbajti një takim informues me përfaqësuesit e veteranëve dhe paralajmëroi se mund të ketë kufizime të përkohshme të trafikut në qendër të kryeqytetit.

Organizata e veteranëve e njoftoi protestën dje, duke e quajtur vendimin e Hagës “të padrejtë”. Krahas thirrjes për protestë, ajo paraqiti një platformë që kërkon koordinimin e institucioneve, partive politike dhe shoqërisë civile, si dhe të Shqipërisë, shqiptarëve të rajonit dhe diasporës, debat parlamentar dhe shqyrtim ligjor për ndryshimin ose shfuqizimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

Thirrja për protestë vjen pas incidenteve të natës së parë pas shpalljes së vendimit, kur u hodhën gurë drejt ndërtesës së Qeverisë dhe bazës së EULEX-it, u ndez një zjarr i vogël pranë misionit evropian dhe u bënë arrestime. Ndërkohë, protesta e mbrëmjes së djeshme me sloganin “Ne u moje ime” kaloi paqësisht, me praninë e djemve të Thaçit dhe Veselit.

Ambasada amerikane u rekomandoi sot qytetarëve të shmangin sheshin Skënderbeu dhe rrethinat. Mobilizimi vazhdon edhe në rrjete sociale përmes platformës “Liria ka emër”.

Burimi: Danas

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu