Protestë “gjithpopullore” në Prishtinë kundër vendimit të Hagës për Thaçin dhe drejtuesit e UÇK-së
Organizatat e veteranëve të UÇK-së kanë thirrur për sot në mesditë një “protestë gjithpopullore” në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, kundër vendimit të shkallës së parë të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit. Qytetarët kanë filluar të mblidhen në shesh para fillimit zyrtar të tubimit.
Policia e Kosovës ka dislokuar forca në zonën e sheshit dhe u ka kërkuar pjesëmarrësve të mos mbajnë maska, të mos hedhin sende dhe të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve. Mëngjesin e sotëm, policia mbajti një takim informues me përfaqësuesit e veteranëve dhe paralajmëroi se mund të ketë kufizime të përkohshme të trafikut në qendër të kryeqytetit.
Organizata e veteranëve e njoftoi protestën dje, duke e quajtur vendimin e Hagës “të padrejtë”. Krahas thirrjes për protestë, ajo paraqiti një platformë që kërkon koordinimin e institucioneve, partive politike dhe shoqërisë civile, si dhe të Shqipërisë, shqiptarëve të rajonit dhe diasporës, debat parlamentar dhe shqyrtim ligjor për ndryshimin ose shfuqizimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Thirrja për protestë vjen pas incidenteve të natës së parë pas shpalljes së vendimit, kur u hodhën gurë drejt ndërtesës së Qeverisë dhe bazës së EULEX-it, u ndez një zjarr i vogël pranë misionit evropian dhe u bënë arrestime. Ndërkohë, protesta e mbrëmjes së djeshme me sloganin “Ne u moje ime” kaloi paqësisht, me praninë e djemve të Thaçit dhe Veselit.
Ambasada amerikane u rekomandoi sot qytetarëve të shmangin sheshin Skënderbeu dhe rrethinat. Mobilizimi vazhdon edhe në rrjete sociale përmes platformës “Liria ka emër”.
Burimi: Danas
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