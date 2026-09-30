Protestë pranë Kryeministrisë para mbërritjes së Ursula von der Leyen
Ndërsa në Kryeministri kanë nisur përgatitjet për pritjen e Presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, disa protestues janë shfaqur në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Protesta zhvillohet pranë Kryeministrisë, pak para mbërritjes së von der Leyen në Tiranë. “Jo Bashkim Europian me Ramën” shkruhet në një prej pankartave të grupit të protestuesve.
Policia e Shtetit ka marrë masa dhe ka vendosur një kordon sigurie pranë urës në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, për të mos lejuar kalimin e protestuesve në drejtim të kryeministrisë.
Ecuria e procesit të integrimit pritet të jetë në qendër të bisedimeve me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj.
Presidentja e Komisionit Europian vjen në Tiranë edhe me një plan për një udhërrëfyes të posaçëm për Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën, që do t’i ndihmojë këto vende në rrugën e anëtarësimit.
Plani parashikon reforma prioritare, afate orientuese dhe objektiva për përfundimin e fazave të negociatave.
Vendimtare janë edhe datat e 6 tetorit, kur pritet të paraqitet rishikimi i politikës së para-anëtarësimit, dhe 15-16 tetori, kur liderët e Unionit do të diskutojnë zgjerimin dhe reformat e brendshme.
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