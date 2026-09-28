Një Hagens i motivuar pas rënies në draft synon të shkëlqejë te Boston Bruins
James Hagens ka kthyer zhgënjimin e rënies në draft në motivim të qartë teksa synon të bëhet pjesë e skuadrës së Boston Bruins. Sulmuesi 19-vjeçar ka treguar gjatë përgatitjeve se rënia e vlerësimit nuk e ka dorëzuar, por e ka shtyrë të përmirësohet në mënyrë të dukshme.
Siç raporton nhl, Hagens ishte përmendur mes pretendentëve për vendin e parë në draftin e vitit 2025, por përfundoi i zgjedhur në pozicionin e shtatë nga Bruins pas një sezoni të parë në kolegj që nuk përmbushi pritshmëritë e larta. Lëvizja e tij në draft dhe reagimi pas saj kanë shërbyer si shtysë për të punuar në aspektin fizik dhe taktikal, duke u fokusuar në mënyrën se si të jetë sa më profesional jashtë dhe brenda fushës.
Gjatë shfaqjes së perspektivave në Buffalo ai shënoi gjashtë gola në dy ndeshje, përfshirë katër gola në një ndeshje, dhe kjo i dha një nisje të fortë për stërvitjet e para; performanca në stërvitje dhe në miqësore e ndihmoi të fitonte një vend në përbërjen e parë për sezonin e parë të pritshëm me Bruins.
Trajneri Marco Sturm vuri në dukje ndryshimin në qetësinë dhe besimin e Hagens: i njëjti lojtar që dikur dukej më i ri, tani tregon më shumë siguri në akull, njeh sistemin dhe bashkëlojtarët. Shqyrtimet e të tjerëve të afërt me të tregojnë po ashtu komponentin konkurrues të lojtarit dhe aftësinë për të mbajtur topin me kokën lart, duke krijuar dhe shfrytëzuar hapësirat.
Rrugëtimi i tij përfshin edhe sfida të mëhershme, si përvojat e vështira gjatë përzgjedhjeve kombëtare që e bënë të reflektonte dhe të përmirësohej. Në 2024 Hagens vendosi një rekord shënimi në Kampionatin Botëror U18 me 22 pikë, duke thyer një rekord 13-vjeçar, dhe stërvitjet me emra si David Pastrnak i kanë dhënë mundësinë të mësojë drejtpërdrejt nga veteranët e ekipit.
Sipas nhl, rënia në draft mund të ketë ndezur zjarrin që do ta udhëheqë Hagens drejt një karriere të rëndësishme në Boston, duke e bërë atë një emër për t’u ndjekur në sezonin që sapo nis.
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