Putin e çon ushtrinë ruse në 2,44 milionë vetë — zgjerim i ri i forcave të armatosura
Dekreti i ri presidencial rrit kuotën e autorizuar me 52.500 persona, duke e çuar totalin në 2.441.630 vetë, prej të cilëve 1,5 milionë ushtarakë
Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar dekretin për rritjen e numrit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë në 2.441.630 persona, prej të cilëve 1,5 milionë janë ushtarakë, raporton Kyiv Post duke iu referuar tekstit të dekretit të publikuar në portalin zyrtar të akteve ligjore të Rusisë.
Krahasuar me kuotën e mëparshme prej 2.389.130 vetësh, të vendosur me dekretin e dhjetorit 2024, bëhet fjalë për një shtesë prej 52.500 personash, shkruan Kyiv Independent. Është zgjerimi i radhës i ushtrisë ruse që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt 2022, pas dekreteve të ngjashme të gushtit 2022, dhjetorit 2023 dhe dhjetorit 2024.
Lëvizja vjen në një moment kur Moska po përpiqet të mbajë ritmin e luftës pa shpallur një mobilizim të ri të përgjithshëm, duke u mbështetur te rekrutimet vullnetare me kontratë, te mobilizimi i pjesshëm i shtatorit 2022 dhe, sipas raportimeve të fundit të Kievit, te mijëra trupa nga Koreja e Veriut.
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