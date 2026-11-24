Putin kërcënon me kundërpërgjigje ndaj Ukrainës: Do reagojmë ndaj sulmeve mbi rafineritë tona
Rusia do të kundërpërgjigjet në mënyrë të pashmangshme ndaj sulmeve të vazhdueshme të Ukrainës kundër rafinerive ruse të naftës. Kështu deklaroi të martën presidenti rus, Vladimir Putin, duke shtuar se kërkon që qeveria të diskutojë masa shtesë sigurie për mbrojtjen e objekteve energjetike.
Putin theksoi se presidenti amerikan, Donald Trump, i kishte kërkuar shprehimisht Ukrainës të ndalonte sulmet ndaj rafinerive ruse.
Deklarata e kreut të Kremlinit vjen në një kohë kur infrastruktura energjetike ruse është kthyer në një nga objektivat e sulmeve ukrainase me dronë.
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