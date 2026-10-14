☁️
Tiranë 21°C · Vranët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,805 ▼0.02%
DOW 51,670 ▼0.35%
NASDAQ 27,204 ▼0.15%
NAFTA 95.46 ▲1.4%
ARI 4,109 ▼1.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $82,732 ▼ -0.6% ETH $2,481 ▼ -0.82% XRP $1.3590 ▼ -0.15% SOL $105.5600 ▼ -0.8%
S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 95.46 ▲1.4 % ARI 4,109 ▼1.63 % S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 95.46 ▲1.4 % ARI 4,109 ▼1.63 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Prishtina paralajmëron kallëzim penal ndaj kryeshefit të KMDK-së për mbylljen e deponisë së Mirashit gjatë natës «Pride» zbulon kastin e plotë për Bridge Theatre: muzikali nga filmi i vitit 2014 hapet më 12 nëntor në Londër “Mrekullitë e Arbërisë”, mbrëmje kushtuar pasurisë së folklorit shqiptar Lajmet e rreme për humbje jete, reagon Ministria e Shëndetësisë: Ja gjendja e të lënduarve Blerim Isufaj ankohet në Supreme për shkarkimin e tij
Menu
Ukraina

Putin mbledh zyrtarët e lartë për sigurinë kibernetike, Kremlini mohon lidhjen me sulmet ukrainase ndaj qendrave të të dhënave

· 2 min lexim
Presidenti rus Vladimir Putin (foto arkiv)
Presidenti rus Vladimir Putin (foto arkiv)

Presidenti rus Vladimir Putin diskutoi të mërkurën sigurinë kibernetike me zyrtarët më të lartë të vendit, njoftoi Kremlini, duke e cilësuar këtë çështje gjithnjë e më urgjente, siç njofton Reuters.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve se teknologjitë e inteligjencës artificiale sjellin përfitime të mëdha, por përpjekjet e shteteve të ndryshme për t’i kthyer ato në armë përbëjnë një kërcënim për sektorë të tërë të ekonomisë së çdo vendi. Sipas tij, Rusia duhet të jetë e përgatitur për këto sfida dhe pikërisht për këtë arsye presidenti po zhvillon këtë takim.

Peskov mohoi që takimi të jetë nxitur nga sulmet me dronë të Ukrainës gjatë javës së kaluar ndaj katër qendrave ruse të të dhënave, tre prej të cilave i përkasin grupit teknologjik Yandex dhe një Sberbank-ut. Sipas tij, bëhet fjalë për një takim sistemik, shumë më të gjerë, që nuk lidhet me ato sulme specifike e të izoluara. Sulmet ukrainase erdhën pasi Rusia kishte goditur vetë qendra të dhënash në Ukrainë javët e fundit.

Në takim marrin pjesë ministra të qeverisë, zyrtarë të lartë të sigurisë, drejtuesi i Sberbank-ut dhe guvernatorja e Bankës Qendrore, Elvira Nabiullina.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu