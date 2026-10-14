Putin mbledh zyrtarët e lartë për sigurinë kibernetike, Kremlini mohon lidhjen me sulmet ukrainase ndaj qendrave të të dhënave
Presidenti rus Vladimir Putin diskutoi të mërkurën sigurinë kibernetike me zyrtarët më të lartë të vendit, njoftoi Kremlini, duke e cilësuar këtë çështje gjithnjë e më urgjente, siç njofton Reuters.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve se teknologjitë e inteligjencës artificiale sjellin përfitime të mëdha, por përpjekjet e shteteve të ndryshme për t’i kthyer ato në armë përbëjnë një kërcënim për sektorë të tërë të ekonomisë së çdo vendi. Sipas tij, Rusia duhet të jetë e përgatitur për këto sfida dhe pikërisht për këtë arsye presidenti po zhvillon këtë takim.
Peskov mohoi që takimi të jetë nxitur nga sulmet me dronë të Ukrainës gjatë javës së kaluar ndaj katër qendrave ruse të të dhënave, tre prej të cilave i përkasin grupit teknologjik Yandex dhe një Sberbank-ut. Sipas tij, bëhet fjalë për një takim sistemik, shumë më të gjerë, që nuk lidhet me ato sulme specifike e të izoluara. Sulmet ukrainase erdhën pasi Rusia kishte goditur vetë qendra të dhënash në Ukrainë javët e fundit.
Në takim marrin pjesë ministra të qeverisë, zyrtarë të lartë të sigurisë, drejtuesi i Sberbank-ut dhe guvernatorja e Bankës Qendrore, Elvira Nabiullina.
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