☁️
Tiranë 18°C · Vranët 19 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 95.47 ▼1.81%
ARI 4,416 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $81,274 ▲ +6.45% ETH $2,620 ▲ +7.39% XRP $1.4181 ▲ +9.76% SOL $113.2900 ▲ +12.07%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 95.47 ▼1.81 % ARI 4,416 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1478 EUR/GBP 0.8585 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1717 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3945 EUR/TRY 55.9856 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6055
19 Sht 2026
Breaking
Arabia Saudite lëshon alarme rreziku për Riadin dhe al-Kharj-in — banorëve u kërkohet të ndjekin udhëzimet e emergjencës Qeveria e Jemenit akuzon Huthi-t për sulme ndaj objekteve humanitare: “Mijëra civilë rrezikojnë të humbasin shërbimet bazë” Turqia i heq licencën bankës iraniane Mellat pas 44 vjetësh — goditje e re ekonomike për Teheranin SmackDown në Corpus Christi: përmbledhje e mbrëmjes së 18 shtatorit Astros përballë Braves në Houston, 18 shtator 2026 — 0-0 pas pjesës së parë
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Turqia i heq licencën bankës iraniane Mellat pas 44 vjetësh — goditje e re ekonomike për Teheranin

· 2 min lexim
Një degë e Bankës Mellat në Nishapur, Iran
Një degë e Bankës Mellat në Nishapur, Iran. Foto: Sonia Sevilla / Wikimedia Commons (CC0)

Agjencia e Rregullimit dhe Mbikëqyrjes Bankare të Turqisë (BDDK) i ka hequr licencën e operimit degës kryesore në Stamboll të bankës iraniane Mellat, duke i dhënë fund një pranie 44-vjeçare në vend, raporton Al Jazeera. Vendimi, i publikuar në Gazetën Zyrtare të shtunën, vjen në një moment kur Uashingtoni po intensifikon presionin ekonomik ndaj Teheranit në kuadër të luftës SHBA–Iran.

Zyrtarisht, BDDK nuk e lidhi drejtpërdrejt vendimin me sanksionet amerikane. Në arsyetim citohet një dispozitë që lejon heqjen e licencës kur vazhdimi i operacioneve përbën rrezik për të drejtat e depozituesve ose stabilitetin e sistemit financiar.

Por konteksti është i qartë: Banka Mellat mbetet në listën e sanksioneve të Departamentit amerikan të Thesarit, që mbulon “të gjitha degët në mbarë botën”, dhe i nënshtrohet sanksioneve dytësore. Uashingtoni e vendosi bankën në listë në vitin 2018, duke e akuzuar se i kishte dhënë mbështetje financiare Mehr Eqtesad Bank, e cila sipas SHBA-ve lidhet me forcat Basij të Iranit.

Vetë banka, në raportin financiar për vitin 2025, pranoi se sanksionet amerikane i kishin kushtuar operacionit turk humbjen e qasjes në sistemin SWIFT dhe përjashtimin nga sistemi elektronik i transferimit të fondeve në Turqi. Heqja e licencës pritet ta thellojë më tej izolimin financiar të Iranit, një nga shtyllat e strategjisë së Uashingtonit për “asfiksimin ekonomik” të Teheranit.

Lëvizja vjen një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump firmosi ligjin që zgjat sanksionet ndaj Iranit deri në vitin 2031, duke mbajtur pezull kërcënimin e sanksioneve dytësore ndaj kompanive dhe institucioneve financiare të huaja që bëjnë biznes me Iranin.

Burimi: Al Jazeera

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu