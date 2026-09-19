Turqia i heq licencën bankës iraniane Mellat pas 44 vjetësh — goditje e re ekonomike për Teheranin
Agjencia e Rregullimit dhe Mbikëqyrjes Bankare të Turqisë (BDDK) i ka hequr licencën e operimit degës kryesore në Stamboll të bankës iraniane Mellat, duke i dhënë fund një pranie 44-vjeçare në vend, raporton Al Jazeera. Vendimi, i publikuar në Gazetën Zyrtare të shtunën, vjen në një moment kur Uashingtoni po intensifikon presionin ekonomik ndaj Teheranit në kuadër të luftës SHBA–Iran.
Zyrtarisht, BDDK nuk e lidhi drejtpërdrejt vendimin me sanksionet amerikane. Në arsyetim citohet një dispozitë që lejon heqjen e licencës kur vazhdimi i operacioneve përbën rrezik për të drejtat e depozituesve ose stabilitetin e sistemit financiar.
Por konteksti është i qartë: Banka Mellat mbetet në listën e sanksioneve të Departamentit amerikan të Thesarit, që mbulon “të gjitha degët në mbarë botën”, dhe i nënshtrohet sanksioneve dytësore. Uashingtoni e vendosi bankën në listë në vitin 2018, duke e akuzuar se i kishte dhënë mbështetje financiare Mehr Eqtesad Bank, e cila sipas SHBA-ve lidhet me forcat Basij të Iranit.
Vetë banka, në raportin financiar për vitin 2025, pranoi se sanksionet amerikane i kishin kushtuar operacionit turk humbjen e qasjes në sistemin SWIFT dhe përjashtimin nga sistemi elektronik i transferimit të fondeve në Turqi. Heqja e licencës pritet ta thellojë më tej izolimin financiar të Iranit, një nga shtyllat e strategjisë së Uashingtonit për “asfiksimin ekonomik” të Teheranit.
Lëvizja vjen një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump firmosi ligjin që zgjat sanksionet ndaj Iranit deri në vitin 2031, duke mbajtur pezull kërcënimin e sanksioneve dytësore ndaj kompanive dhe institucioneve financiare të huaja që bëjnë biznes me Iranin.
Burimi: Al Jazeera
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